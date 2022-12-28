ABD'de Temsilciler Meclisi'nden TikTok yasağı... O cihazlara indiremeyecekler

ABD'de Temsilciler Meclisi'nden son yılların popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok hakkında dikkat çeken bir karar geldi. Temsilciler Meclisi, üyeler ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara sosyal paylaşım platformu TikTok uygulamasının indirilmesine yasak getirdi. Temsilciler Meclisi İdari Direktörü Ofisi, söz konusu yasağı Temsilciler Meclisi üyeleri ve çalışanlarına gönderdiği elektronik posta ile duyurdu.

"DEVLETE AİT CİHAZLARDA HALİHAZIRDA YÜKLÜ OLANLARI KALDIRIN"

Duyuruda, "siber güvenlik ofisinin TikTok uygulamasını yüksek güvenlik riski olarak kabul ettiği" ve devlete ait cihazlarda halihazırda yüklü olan uygulamaların ise kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray de TikTok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğu uyarısında bulunmuştu.

TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas ise eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti. (AA)

