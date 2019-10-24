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ABD'de yangın yerleşim yerlerine yaklaştı! Binlerce kişi tahliye edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletinde başlayan yangınların tehlikeli şekilde yerleşim yerlerine doğru yayılmaya başlamasıyla, binlerce kişinin tahliye edildiği bildirildi.

ABD'de yangın yerleşim yerlerine yaklaştı! Binlerce kişi tahliye edildi

ABD medyasındaki haberlerde, eyaletin kuzey kısmındaki Sonomo bölgesinde, kuvvetli rüzgarla geniş bir alana yayılan orman yangınları nedeniyle Geyseville yerleşkesinin tamamen boşaltıldığı belirtildi.

Kuru hava ve saatte 113 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle yangının yaklaşık 4 bin hektar alana yayıldığı ve tedbir için eyalette elektrik kesintisine gidildiği ifade edildi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YARIM MİLYON İNSANI ETKİLEYECEK

Zorunlu elektrik kesintilerinin California'da yaşayan yaklaşık yarım milyon insanı etkileyeceği bilgisi paylaşıldı.

Eyaletin güney kısmında da en az iki yangının devam ettiği ancak yerleşim yerlerine tehlike teşkil etmeyecek şekilde kontrol altında tutulduğu bildirildi.

California Orman ve Yangından Korunma Sözcüsü Jonathan Cox, şu ana kadar herhangi bir ölü ve yaralının olmadığını belirtti.

İki yıl önce aynı bölgede çıkan yangınlarda 44 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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ABD’nin California eyaleti yangın

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