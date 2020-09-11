HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'de yangınlar durulmuyor! Ölü sayısı 15'e yükseldi

ABD'de yangınlar durulmuyor! Ölü sayısı 15'e yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 09:59 | Son Güncelleme

ABD'nin California, Oregon ve Washington eyaletinde yüzlerce noktada devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıkarken, Oregon'da 500 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

ABD'de yangınlar durulmuyor! Ölü sayısı 15'e yükseldi

ABD'nin batı yakasındaki bazı eyaletlerde etkisini sürdüren orman yangınları, sıcak havanın da etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Son 48 saatte California, Oregon ve Washington'da olmak üzere toplam üç eyaletteki can kaybının 15'e yükseldiği, binlerce binanın hasar gördüğü belirtildi.

California'nın kuzey bölgesinde yer alan Butte ilçe şerifi ofisinden yapılan açıklamaya göre, bugün yangın bölgesinde 7 cesede ulaşılırken eyalette bir gün önce hayatını kaybeden 3 kişi dahil can kaybı 10'a çıktı.

Yangın bölgesinde 16 kişinin hala kayıp olduğunu belirten yetkililer, arama çalışmalarının yoğunlaşmasıyla ölü sayısının daha da artmasına kesin gözüyle bakıyor.

1 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Son 48 saatte, Oregon eyaletindeki yangınlarda 4 kişinin hayatını kaybettiği bilinirken, bugün Washington eyaleti Okanogan ilçe şerifinin paylaştığı bilgide, 1 yaşındaki bir bebeğin de yangında hayatını kaybettiği, 3. derece yanık teşhisi ile hastaneye kaldırılan anne babasının ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.

OREGON NÜFUSUNUN YÜZDE 10'UNDAN FAZLASI TAHLİYE EDİLİYOR

Oregon eyaletinde yayılmayı sürdüren orman yangınlarından dolayı bölgede yaşayan 500 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Oregon Acil Durum Yönetimi Ofisinin paylaştığı bilgilerde, tahliye edilecek bölge halkının sayısının 4,2 milyon nüfuslu eyaletin yüzde 10'undan fazlasına karşılık geldiği belirtildi.

Bu hafta, 3 bin 625 kilometrekareden fazla ormanlık alanın yandığı eyalette yetkililer, sıcak ve rüzgarlı hava nedeni ile yangınların hızla yayıldığı bilgisini paylaşırken, Wilsonville'deki bir ıslah evinde bulunan bin 300'den fazla tutuklunun da bir başka birime tahliye edildiğini duyurdu.

ABD'nin California eyaletinde yüzlerce noktada devam eden yangınlar komşu eyaletlere de sıçrarken, yangınları kontrol altına almak için California, Oregon ve Washington'da toplam 20 bin civarında itfaiyeci mücadele ediyor.

En çok tahribatın yaşandığı California genelinde 15 Ağustos'tan bu yana düşen 13 binden fazla yıldırım 900'den fazla yangına neden oldu, 64 binden fazla insan tahliye edildi, 12 bin 500 kilometrekareden fazla ormanlık alan kül oldu.

TRUMP "BÜYÜK AFET" İLAN ETMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, California'da devam eden yangınları "büyük afet" ilan ederek federal yardıma onay vermişti.

California Valisi Gavin Newsom da Trump'ın afet ilanının, eyalette yangınlardan etkilenen kişilere kriz danışmanlığı, barınacak yer ve diğer sosyal hizmetler konusunda yardım edeceğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Trump'la ilgili çarpıcı Kaşıkçı ve Prens Selman iddiasıTrump'la ilgili çarpıcı Kaşıkçı ve Prens Selman iddiası
Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi?Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi?
En Çok Okunan Haberler
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
Macron'dan flaş Türkiye açıklaması
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
MasterChef'te gözyaşlarına boğuldu! Yarışmaya devam edemedi
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Otelde kalan genç kız uyandığında şoke oldu! Hiç tanımadığı bir adam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı sözler: Biz size büyük geliriz
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
İlginizi Çekebilir
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
'Bir lider ne kadar sert ve acımasızsa, o kadar iyi anlaşıyorum'
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Kanadalı yargıç Müslüman kadından 5 yıl sonra özür diledi
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
Koronavirüs kabusu bitmeden... Korkutan gelişme: Dünyayı yeni bir salgın bekliyor
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
DSÖ'den 'koronavirüs aşısı' açıklaması
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Bilim insanları uyardı: Kurtçuklarla beslenmeye hazır olun
Diğer Haberler
‘Çin, uzaya bilinmeyen bir nesne fırlattı’
‘Çin, uzaya bilinmeyen bir nesne fırlattı’
Yüksek ateşte rengi değişen maske üretildi!
Yüksek ateşte rengi değişen maske üretildi!
Trump'la ilgili çarpıcı Kaşıkçı ve Prens Selman iddiası
Trump'la ilgili çarpıcı Kaşıkçı ve Prens Selman iddiası
Son dakika: Trump duyurdu! ABD, Irak ve Afganistan'daki asker sayısını düşürüyor
Trump duyurdu! ABD'den flaş karar
Yunanistan, Türk heyetiyle NATO'da yapılan teknik toplantıyı inkar etti
Önce toplantıyı inkar ettiler ardından Türkiye'yi suçladılar
Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış!
Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.