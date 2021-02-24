ABD'de yapılan siber saldırılarda Rusya şüphesi!

Ülkenin önde gelen teknoloji şirketleri SolarWinds, Microsoft, FireEye ve CrowdStrike’ın temsilcileri, Kongre'de düzenlenen oturumda ülkede 9 kurum ve 100'e yakın şirketi hedef alan siber saldırıların ancak bir ülkenin arkasında olabilecek şekilde çok odaklı ve yoğun iş gücüyle yapıldığını belirtti.

Temsilciler, hedef listesindeki ABD ve bazı ülkelerin özel e-postaları ile dokümanlarının çalındığını ileri sürdü.

FireEye Şirketi’nin CEO’su Kevin Mandia, bilgisayar korsanlarının kötü amaçlı yazılımı, hedef aldıkları ağlara ilk kez Ekim 2019’da kurduklarını ancak tespit edilene kadar yazılımı etkinleştiremediklerini kaydetti.

Siber saldırganların Mart 2020'de ağlarda kayıtlı yetkili kişilerin bilgilerini çaldıklarını ve bu bilgilerle kendilerine istedikleri şekilde hareket etmelerini sağlayan bir "gizli anahtar" oluşturduklarını belirten Mandia, saldırıları Aralık 2020’de tespit ettiklerini ve ABD yönetimini bu konuda uyardıklarını aktardı.

Mandia ayrıca, şirketinden yaklaşık 100 kişinin siber saldırılar hakkında çalıştığını kaydetti.