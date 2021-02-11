ABD'deki kongre baskınıyla ilgili Trump'ı zora sokacak video görüntüsü

Kürsüye gelen Demokratlar kendi konularıyla ilgili daha önce yayınlanmamış çok sayıda videoyu ilk kez kamuoyuna açıklarken, dakika dakika baskının nasıl yaşandığını ortaya koymaya çalıştı.

Demokrat savcı vekillerin başkanı Jamie Raskin, Trump'ın "Kongre baskınının baş sorumlusu" olduğunu savunurken, söz alan diğer savcı vekiller de Trump'ın seçim sonuçlarına ilişkin "doğru olmayan" iddialarını tekrarlayarak kendi taraftarlarını kışkırttığını ileri sürdü.

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratlar tarafından suçlanan ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 2. gün sona erdi.

Videoda, Trump'ın seçimlerde usulsüzlük yapıldığına dair asılsız ve temelsiz iddialarını heyecanlı bir şekilde yinelediği görülüyor ve bir noktada "Kongre binasına yürüyeceğiz" diyor. Bu sözleri sarf ederken, destekçilerinden bir grup zaten Kongre Binası'na ulaşmış durumdaydı.

"ABD, ABD, ABD" sloganları atan bir grup, Kongre binasının etrafındaki bariyerleri zorlarken görülüyor. Kendilerini durdurmaya çalışan polis memurlarının üzerine yürüyenlerin üstünde ise askeri kamuflaj kıyafetleri var. Polise karşı karşıya gelenlerin küfürler ettiği, "domuz" ve "hain" gibi kelimeler sarf ettiği duyuluyor.

Bu noktada video yeniden Trump'ın konuşmasına dönüyor. Bina önünde ellerinde bayrak ve silah tutan Trump destekçileri toplanmış, bir kişi, üzerinde ilmek sallanan bir darağacının üzerinde duruyordu. Kalabalığın "Trump için savaş" sloganları attığı görülüyor.

Bu esnada bir grup protestocu da Senato Genel Kurul salonuna girerek, birinin "Burası Senato mu?" diye sorduğu duyuluyor. Bir başkası da salondan tahliye edilmiş olan senatörleri kast ederek, "Neredeler?" diye soruyor. Bazı göstericilerin, Senatörlerin arkalarında bıraktığı kağıt ve diğer eşyaları kurcaladığı görülüyor. İçlerinden biri, "Bu pisliklere karşı kullanabileceğimiz bir şeyler olmalı" diyor.