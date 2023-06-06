HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den çarpıcı iddia! Ukrayna Kuzey Akım'a saldırı planlıyor...

ABD'den çarpıcı iddia! Ukrayna Kuzey Akım'a saldırı planlıyor...

06.06.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Washington Post gazetesindeki habere göre ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'ndan (CIA) bir yıl önce Ukrayna'nın Kuzey Akım boru hattına saldırı planladığı iddia edildi.

ABD'den çarpıcı iddia! Ukrayna Kuzey Akım'a saldırı planlıyor...

CIA'in sabotaj iddiasına göre, Ukrayna özel harekat kuvvetlerinden oluşan 6 kişilik bir dalgıç ekibiyle Kuzey Akım boru hattına saldırarak Rus gazının Avrupa'ya taşınmasına engel olmak istiyor.

Washington Post'taki haberde, sabotaj istihbaratı Avrupalı bir istihbarat servisi tarafından toparlandı ve 2022 Haziran ayında CIA ile paylaşıldı.

CIA'in istihbarat kaynağının güvenilirliğini başlangıçta sorguladığı ancak Avrupalı istihbarat servisinin kaynağın güvenilir olduğuna inandığı öne sürüldü. CIA'in raporu Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle de paylaştığı ifade edildi.

İstihbarat bilgilerinin, Eylül 2022'de yapılan Kuzey Akım'a yönelik saldırıyı Ukrayna hükümetiyle ilişkilendiren "bugüne kadarki en net kanıtlardan bazılarını ortaya çıkardığı" ileri sürüldü.

İstihbaratın saldırı planıyla ilgili son derece teknik ayrıntılar içerdiği kaydedilen haberde, sabotajla ilgili "Kiev'den şüphelenilmesi için yaklaşık bir yıl boyunca Batılı müttefiklerin elinde bilgiler olduğuna" dikkati çekildi.

Avrupa istihbaratına ait söz konusu raporları, Amerikan ordusuna ait gizli belgeleri internet ortamında yayımladığı iddia edilen Ulusal Hava Muhafızları askeri Jack Teixeira'nın "Discord" sohbet platformunda paylaştığı belirtilen haberde, Washington Post'un, raporların bir kopyasını Teixeira'nın çevrim içi arkadaşlarından birinden aldığı belirtildi.

Washington Post, birden fazla ülkedeki yetkilinin Discord'da yayımlanan istihbarat özetinin, Avrupalı istihbarat servisinin CIA'ye söylediklerini doğruladığını yazdı ancak ilgili Avrupa ülkesinin ismini paylaşmadı.

Haberde ayrıca daha önce Kuzey Akım saldırısına karıştığını inkar eden Ukraynalı yetkililerin yanı sıra Beyaz Saray ve CIA'in konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği bilgisi paylaşıldı.

cia

"EYLÜL 2022'DE KUZEY AKIM BORU HATLARINA SABOTAJ DÜZENLENDİĞİ" İDDİASI

Almanya'da martta çıkan haberlerde soruşturmayı yürüten yetkililerin, Ukrayna yanlısı bir grubun, geçen yıl Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediğini gösteren bir kanıt ortaya çıkardığı belirtilmişti.

5 erkek ve bir kadından oluşan grubun, Eylül 2022'de Almanya'nın kuzeyindeki Rostock kentinde sahte pasaportlarla bir yat kiraladığı ve Kuzey Akım boru hatlarına sabotaj düzenlediği ileri sürülmüştü.

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Almanya'nın yanı sıra Danimarka ve İsveç'teki kurumlar sabotaja ilişkin soruşturma yürütüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya için felaket senaryosu!Dünya için felaket senaryosu!
AK Partili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adayı olduAK Partili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanı adayı oldu
Bakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptıBakan Fidan'dan ilk mesajlar! O konuya vurgu yaptı
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna istihbarat CIA

En Çok Okunan Haberler

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Emekli bayram ikramiyesi ve maaşlar erken ödenecek

Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu

Depremin 120. gününde kahreden olay! 20 yaşındaki kızın cesedi bodrumda bulundu

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

Mehmet Şimşek hamlesine İYİ Parti'den dikkat çeken yorum

CHP'de karar verildi: Süreç bugün başladı!

CHP'de karar verildi: Süreç bugün başladı!

CHP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu!

CHP'nin Meclis başkanı adayı belli oldu!

Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...

Yeni kabine ilk kez bir araya geldi! Bayram tatili müjdesi...

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Doktor 16 yaşındaki hastasının kahvesine spermini koydu! Ortalık karıştı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

Cinayetin hissini merak etti! Öldürüp parçalara ayırdı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.