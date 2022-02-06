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ABD'den dikkat çeken açıklama: Rusya günler veya haftalar içinde Ukrayna'yı işgal edebilir

06.02.2022 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna-Rusya gerilimi devam ederken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın günler veya haftalar içinde Ukrayna'yı işgal edebileceğini veya diplomatik yolu tercih edebileceğini söyledi. Sullivan, "Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı emri vermesi konusunda çok belirgin bir ihtimal olduğuna inanıyoruz" dedi.

ABD'den dikkat çeken açıklama: Rusya günler veya haftalar içinde Ukrayna'yı işgal edebilir

Tüm dünya Rusya-Ukrayna sınırına kilitlenirken, bölgedeki diplomatik çabalar da henüz sonuç vermedi. ABD tarafı ise Rusya’nın her an Ukrayna’yı işgal edebileceği yönündeki açıklamalarını sürdürüyor.

"UKRAYNA'YA KARŞI ASKERİ HAREKAT BAŞLATABİLİR"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Fox News Sunday’e verdiği demeçte, Rusya'nın günler veya haftalar içinde Ukrayna'yı işgal edebileceğini veya diplomatik yolu tercih edebileceğini aktararak, “Rusya herhangi bir gün Ukrayna'ya karşı askeri harekat başlatabilir. Bu bundan birkaç hafta sonra da olabilir veya Rusya bunun yerine diplomatik yolu seçebilir” dedi.

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"SALDIRI EMRİ VERMESİ KONUSUNDA..."

Sullivan ABC'deki This Week’e verdiği demeçte ise, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbass bölgesini ilhak edebileceğini veya Ukrayna'yı kapsamlı bir şekilde işgal edebileceğini belirterek, "Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı emri vermesi konusunda çok belirgin bir ihtimal olduğuna inanıyoruz. Kendisini askeri konuşlandırmalarla Ukrayna'ya karşı herhangi bir zamanda agresif hareket edebilecek bir konuma getirdi" diye konuştu.

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Öte yandan dün iki ABD'li yetkili, 2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan yasadışı şekilde ilhak eden Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli bir işgal için ihtiyaç duyacağına inandığı muharebe gücünün yaklaşık yüzde 70'ine sahip olduğunu belirtmişti.

RUSYA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rusya, daha önce ABD’li medya kuruluşu Bloomberg tarafından “Rusya Ukrayna’yı işgal ediyor” başlığı ile servis ettiği habere tepki göstermişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, “Bu, Washington’dan, Londra’dan, Avrupa’daki diğer başkentlerden gelen bitmek bilmeyen saldırgan açıklamalar ile kışkırttığı durumun ne kadar tehlikeli olduğunun harika bir göstergesi." ifadelerini kullanmıştı.

Bloomberg ise daha sonra söz konusu haberin hatalı olduğunu belirterek geri çekmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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