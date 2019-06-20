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ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Daha parlak bir gelecek imkanı...

DÜNYA HABERLERİ  | 20.06.2019 01:36 | Son Güncelleme

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, "ABD'nin amacı, Tahran ile kapsamlı bir müzakere sağlamak. İran halkı için masaya daha parlak bir gelecek imkanı koyduk." dedi.

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Daha parlak bir gelecek imkanı...

Hook, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde düzenlenen "Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Uluslararası Terörizm" başlıklı panelde ABD'li vekillerin sorularını yanıtladı.

Panel sırasında, İran'ın özellikle Hizbullah üzerinden Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel istikrarı tehdit ettiğini belirten Hook, İran'ın "Husilere verdiği destek sebebiyle" Yemen'de de sorun yarattığını ileri sürdü.

Hook, Yemen'deki savaş ve insani krize ilişkin değerlendirme yaparken, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) değinmemesi ise dikkati çekti.

Öte yandan, İran'ın 2015'te eski ABD Başkanı Barack Obama öncülüğünde imzalan nükleer anlaşma sonrasında finansal olarak daha da güçlendiği ve bölgedeki vekil grupları finanse ettiğini savunan Hook, Tahran yönetiminin, ABD'nin anlaşmadan çıkması sonrasında finansal olarak zorluk yaşamaya başladığını belirtti.

"BASKI KAMPANYAMIZ İŞE YARIYOR AMA"

Hook, İran’ın, Donald Trump yönetimi tarafından uygulanan yaptırımlar öncesinde bölgedeki "zararlı faaliyetlerine" hız verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu durum, Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımlar sonrasında tersine döndü. Ekonomik ve diplomatik baskı kampanyamız işe yarıyor ama İran diplomasi ile cevap vermek yerine, şiddete yönelmeye devam ediyor. İran'dan diplomasiye diplomasiyle cevap vermesini bekliyoruz. Terör ve şantajla değil."

"SALDIRI HAZIRLIĞI DEĞİL"

Komite üyesi vekiller tarafından yöneltilen Trump yönetiminin Orta Doğu ve İran konusundaki stratejisine ilişkin sorularına da yanıt veren Hook, ABD yönetiminin ana planının bölgedeki savunmayı güçlendirmek ve İran ile anlaşma sağlamak olduğunu kaydetti.

Hook, "Hiç kimse barışa olan inancımızdan ve İran ile ilişkileri normalleştirmek ve kapsamlı bir müzakereye varmamıza dair verdiğimiz çabadan şüphe duymamalı. ABD'nin amacı, Tahran ile kapsamlı bir müzakere sağlamak. İran halkı için masaya daha parlak bir gelecek imkanı koyduk." diye konuştu.

ABD tarafından alınan bölgeye daha fazla asker gönderilme kararı ve Körfez ülkelerinin silahlandırılmasını "İran'dan gelebilecek saldırıya karşı önlem" olarak tanımlayan Hook, "Bu adımlar, İran'a karşı saldırı hazırlığı değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan, kendisine yöneltilen "Trump yönetiminin, İran'ın El Kaide ile olan bağlantıları sebebiyle İran’a karşı askeri eylem başlatma yetkisi olduğuna inanıp inanmadığı" sorusuna sessiz kalan Hook, Trump yönetiminin yasalara uyacağını söylemekle yetindi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
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