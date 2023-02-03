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ABD'den dikkat çeken Ukrayna kararı! Birkaç gün içinde açıklanacak

03.02.2023 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna savaşı devam ederken ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi. İsimlerini açıklamak istemeyen ABD'li yetkilere dayandırılan habere göre ABD yönetimi, Ukrayna'ya "daha uzun menzilli" roketleri gönderme kararı aldı. Birkaç gün içinde açıklanması beklenen paket yaklaşık 2,2 milyar dolar değerinde.

ABD'den dikkat çeken Ukrayna kararı! Birkaç gün içinde açıklanacak

Associated Press'in (AP) isimlerini açıklamak istemeyen ABD'li yetkilere dayandırdığı habere göre, birkaç gün içinde açıklanması beklenen paket, Ukrayna'ya yaklaşık 150 kilometre menzile sahip güdümlü "Karadan Fırlatılan Küçük Çaplı Bomba" sağlama taahhüdünü içeriyor.

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UKRAYNA'YA TESLİM EDİLECEKLER

Rusya'nın füze saldırılarına karşı daha iyi savunma yapmasına yardımcı olabilmek için Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya gönderilen tüm farklı hava savunma sistemlerini birbirine bağlayacak ekipmanlar da ABD'nin hazırladığı paket kapsamında Ukrayna'ya teslim edilecek.

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ABD'nin hazırladığı yardım paketi, mevcut Pentagon stoklarından çekilecek olan 425 milyon dolarlık cephane ve destek teçhizatını ve Ukrayna için yeni silahlar satın almak için kullanılan Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi aracılığıyla 1,75 milyar dolarlık yeni fonu içeriyor.

Ukrayna'ya gönderilecek "daha uzun menzilli" roketler, hava savunma sistemi entegrasyonu ekipmanları, iki adet HAWK Hava Savunma Sistemi, uçaksavar silahları ve mühimmatı ile insansız hava araçları (İHA) Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi fonlarından finanse edilecek.

ABD UZUN SÜRE TEREDDÜT ETMİŞTİ

ABD, Ukrayna'nın Rusya topraklarını hedef alabileceği ve kendisinin de savaşın içine çekileceği endişesiyle uzun süre uzun menzilli roket sistemlerini Ukrayna'ya göndermekte tereddüt etmişti.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, dün yaptığı açıklamada, müttefiklerinin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler vermesi durumunda bu silahlarla Rusya'nın topraklarına saldırmayacakları konusunda garanti vermeye hazır olduklarını belirtmişti.

Washington, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya başlattığı saldırılardan bu yana Kiev yönetimine yaklaşık 27,2 milyar dolarlık askeri destek sağladı.

Kaynak: AA

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Ukrayna abd

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