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ABD'de Teksas krizi! 25 eyalet bildiri yayınladı! Oklahoma Valisi Stitt, destek için Ulusal Muhafızları gönderiyor

26.01.2024 19:45 | Son Güncelleme:
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ABD'de Teksas krizi yaşanıyor! Meksika sınırına kaçak göçmenlerin geçişini engellemek için dikenli tel yerleştiren Teksas Valisi, Yüksek Mahkeme'nin kararına uymamış ve ABD sınır devriyesine de izin vermemişti. Olayların ardından ABD'deki 25 eyalet Joe Biden yönetimine karşı çıkarak Teksas'a destek bildirisi yayınladı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt ise devam eden sınır anlaşmazlığında Teksas'a destek amacıyla Ulusal Muhafızlarını Meksika sınırına yardıma göndereceğini duyurdu.

ABD'de Teksas krizi! 25 eyalet bildiri yayınladı! Oklahoma Valisi Stitt, destek için Ulusal Muhafızları gönderiyor

Stitt Fox TV'ye yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm Cumhuriyetçi valilere çağrısı üzerine, düzensiz göçmenlerin geçişini engelleme konusunda Washington yönetimiyle ters düşen "Teksas'ın yanında olduklarını" belirtti. Vali Stitt, sınır güvenliği için Teksas'a daha önce de Oklahoma Ulusal Muhafız Birliği'nden destek gönderdiğini anımsattığı açıklamasında, gerekli yönlendirmeleri yaptığını, "birliklerin hareket için hazırlandığını" söyledi.

"PATRONLARINA İTAAT ETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Bizzat Teksas sınırına giderek inceleme yaptığını aktaran Stitt, "Sınır görevlilerinin bile kafaları karışık. Bunlar iyi Amerikalılar ve patronlarına itaat etmeye çalışıyorlar ama bu politikayı da kabul etmiyorlar." diye konuştu.

ABD 2024 başkanlık yarışından Donald Trump lehine çekildiğini açıklayan Florida Valisi Ron DeSantis de X hesabındaki paylaşımında, "Anayasa gerçekten eyaletleri kendilerini bir işgale karşı savunma konusunda güçsüz bıraksaydı, ilk başta onaylanmazdı ve Teksas birliğe (federal yönetime) asla katılmazdı." ifadelerini kullandı.

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HALKI TERK ETMEKLE SUÇLAMIŞTI

Trump'ın ülkedeki tüm Cumhuriyetçi valilere, ulusal muhafızlarını sınıra göndermek suretiyle Texas'a destek vermeleri çağrısı üzerine, 25 Cumhuriyetçi vali dün ortak bir bildiriyle, Biden yönetimini sınır krizi karşısında "halkı terk etmekle" suçlamış ve Teksas Valisi Gregg Abbott'a desteğini açıklamıştı.

ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı. Salı günü, mahkeme kararına rağmen, Teksas Ulusal Muhafızları ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmişti.

(AA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Teksas bildiri abd
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