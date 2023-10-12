ABD'den ezber bozan İsrail çıkışı! Trump: "Netanyahu bizi yüzüstü bıraktı! Onu affetmeyeceğim""

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Florida'da katıldığı bir etkinlikteki konuşmasında İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yüklendi.

"HER ŞEY HAZIRDI! BİR TELEFON ALDIM"

Süleymani'ye yönelik operasyonu normalde İsrail ile gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Trump, "İsrail bizimle olacaktı, planlar yapılmıştı ve aylardır üzerinde çalışılıyordu. Her şey hazırdı. Operasyondan bir gece önce İsrail'in bu operasyona katılmayacağına ilişkin bir telefon aldım." ifadesini kullandı.

"NETANYAHU'YU HİÇBİR ZAMAN AFFETMEYECEĞİM"

Trump, bu hikayenin daha önce bilinmediğini belirterek, "Bize bunun nedenini açıklamadılar. Netanyahu'yu bizi yüzüstü bıraktığı için hiçbir zaman affetmeyeceğim." dedi.

ABD'nin bu durumdan dolayı hayal kırıklığına uğradığını kaydeden Trump, "Kendi işimizi kendimiz gördük ve daha sonra Bibi (Netanyahu) bundan kendine pay çıkardı." diye konuştu.

İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanı'nda Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna MQ-9 olarak adlandırılan SİHA ile hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda iki komutanla birlikte Irak ve İranlı askeri yetkililerin de olduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu. Bunun ardından İran da 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki üssünü balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda ABD askerlerinden ölen olmamış ancak daha sonra 109 askerin saldırı sırasında travmatik beyin hasarına uğradığı açıklanmıştı.

İran yönetimi, Trump ile dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, CIA Direktörü Gina Haspel gibi Amerikalı yetkilileri "Kasım Süleymani ve çevresine karşı terör eylemleri gerçekleştirmek, terörizmi teşvik ve temel insan haklarını ihlal" gerekçesiyle 19 Ocak 2021'de yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

(AA)

