Canlı yayında dikkat çeken anlar! Kudüs'ten bildiriyordu... Banttaki yazıyı fark eden sunucu hemen müdahale etti, saniyeler sonra kaldırıldı

Hamas'ın cumartesi günü düzenlediği şok saldırının ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik bombardıman günlerdir sürerken, Hamas-İsrail çatışmalarına ilişkin yapılan canlı yayında dikkat çeken anlar yaşandı.

KUDÜS'TEN BAĞLANTI, BANTTAKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin; Kudüs'ten bağlandığı canlı yayında çatışmalardaki son durumu ve bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı. Gazeteci Çetiner'in konuştuğu sırada alttaki bantta "İsrail'in Kudüs kentinden bildiriyor" ifadesi yer aldı.

CANLI YAYINDA FARK ETTİ, HEMEN KALDIRILDI

Söz konusu ifadeyi fark eden programın moderatörü Mehmet Akif Ersoy, hemen müdahale etti. Teknik ekibe seslenen Ersoy, "İsrail'in Kudüs kenti yazısını alır mısınız lütfen? 'Kudüs'ten bildiriyor' diye düzeltir misiniz? İsrail'in Kudüs kenti diye bir kent yok." ifadelerini kullandı.

Ersoy'un müdahalesi sonrası, banttaki ifade düzeltildi.

Söz konusu anlar, sosyal medyada gündem oldu.