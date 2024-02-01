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ABD'den F-35 açıklaması: Türkiye katılabilir! Koşulu açıkladı

01.02.2024 09:13 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin F-35 programına katılabilmesinin mümkün olduğunu ifade etti. Kirby, bunun gerçekleşmesi için ABD'nin koşulunu da açıkladı.

ABD'den F-35 açıklaması: Türkiye katılabilir! Koşulu açıkladı

Kirby düzenlediği basın brifinginde konuştu. Kirby F-35'lerle ilgili soruları da yanıtladı.

S-400 DURUMU ÇÖZÜLÜRSE TÜRKİYE F-35 PROGRAMINA KABUL EDİLİR

Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi.

f35

Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir." dedi.

Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını belirtmişti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye abd f 35
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