ABD'den Grönland açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Arktik ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı kapsamında yaptığı İzlanda ziyaretinin ardından Grönland’e geçti. Blinken, ABD’nin Grönland’i satın almak istemediğini açıkladı. Blinken, bir gazetecinin 'ABD’nin Grönland’i satın almak istemediği iddialarına ilişkin, “Bunun doğru olduğunu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

TRUMP SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD’de eski Başkan Donald Trump, 2019’da Grönland’i satın almak istediğini duyurmuş, Washington ile Kopenhag arasında diplomatik kriz oluşmuştu. Trump başkanlık döneminde, “Söz veriyorum Grönland’a bunu yapmayacağım" notuyla Grönland’da Trump Tower’ın yer aldığı bir fotoğraf paylaşmıştı.

Kaynak: DHA

