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ABD'den Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim! Yatlar, jetler ve gayrimenkuller...

02.03.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşında ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarıyla alakalı olarak aldığı yeni hamleler de gündeme geliyor. Son olarak ABD Rus oligarklara yönelik özel birim kurdu. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya hükümeti ve oligarklara getirilen yaptırımların uygulanması amacıyla oligarkların yatları, jetleri, gayrimenkulleri ve diğer mal varlıklarını hedef alan özel bir birim kurulduğu duyuruldu.

ABD'den Rus oligarkların mal varlıklarını hedef alan özel birim! Yatlar, jetler ve gayrimenkuller...

Rusya-Ukrayna savaşında gözler aynı zamanda ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarında. Rus oligarklarla alakalı gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ederken ABD'den Rus oligarklara yönelik yeni bir açıklama geldi. ABD Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı açıklamada, "KleptoCapture" adı altında yeni bir özel birim kurduklarını duyurdu.

"BUNUN HESABI SORULUR"

Görev gücünde, savcılar, federal ajanlar, kara para aklama uzmanları, vergi uzmanları, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Vergi İdaresi (IRS) gibi kurumların uzmanlarının yer alacağını belirten Garland, "Rusya hükümetinin bu adaletsiz savaşı yürütmesini sağlayan kişileri soruşturmak, yakalamak ve yargılamak için altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Kanunlarımızı ihlal ederseniz, bunun hesabı sorulur." diye konuştu.

YATLARI, JETLERİ, GAYRİMENKULLERİ...

Söz konusu görev gücü, Kremlin'e yakın Rus oligarkların yatları, jetleri, gayrimenkulleri ve diğer mal varlıklarına el koymayı amaçlıyor.

BIDEN AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, dün akşam Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, "ABD Adalet Bakanlığı, Rus oligarkların suçlarının peşine düşecek özel bir görev gücü kuruyor. Avrupalı ortaklarımız gibi biz de sizin yatlarınızı, lüks apartmanlarınızı, özel jetlerinizi bulup bunlara el koyacağız." ifadesini kullanmıştı. (AA)

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