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ABD'den Sırbistan'a peş peşe uyarılar! "Benzeri görülmemiş şekilde askeri yığınak"

29.09.2023 23:45 | Son Güncelleme:
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Beyaz Saray’dan Sırbistan-Kosova sınırındaki son duruma ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. ABD, Sırbistan'ın, Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını belirterek, Belgrad yönetimini güçlerini geri çekmeye çağırdı. Dışişleri Bakanı Blinken ise Sırbistan'a, gerginliği azaltma ve Avrupa Birliği (AB) öncülüğündeki diyalog çerçevesinde normalleşme anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

ABD'den Sırbistan'a peş peşe uyarılar! "Benzeri görülmemiş şekilde askeri yığınak"

ABD'den Sırbistan ile Kosova sınırındaki gerilimle ilgili üst üste açıklamalar geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Sırbistan'ın, Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını gözlemlediklerini ifade ederek "Bunun oldukça istikrarsızlaştırıcı bir gelişme olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kirby, "Sırbistan'ı bu güçleri sınırdan çekmeye ve hararetin düşürülmesine katkıda bulunmaya çağırıyoruz." diye konuştu. ABD'nin Sırbistan ve Kosova'nın yanı sıra NATO ve Avrupalı müttefikleriyle de yakın irtibatta olduğunu belirten Kirby, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle sonuçlanan olayın soruşturulması gerektiğini ifade etti.

"BARIŞ GÜCÜ'NÜN MEVCUDİYETİ GÜÇLENDİRİLECEK"

Kirby, söz konusu saldırıya yaklaşık 30 kişinin müdahil olduğunu dile getirerek, suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Kosova'da ele geçirilen silahların sadece bölgedeki personele değil aynı zamanda NATO birlikleri dahil uluslararası personele tehdit teşkil ettiğini belirten Kirby, durumu yakından takip etmeye devam edeceklerini bildirdi. Kirby, "Mevcut gelişmeler ışığında NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) mevcudiyeti güçlendirilecek." ifadesini kullandı.

Tüm taraflara itidal çağrısında bulunan Kirby, diplomatik çabaların süreceğine işaret etti.

GERİLİMİ AZALTMA ÇAĞRISI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sırbistan'a, gerginliği azaltma ve Avrupa Birliği (AB) öncülüğündeki diyalog çerçevesinde normalleşme anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, Blinken'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'le telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Açıklamaya göre, Blinken, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından acilen gerginliği azaltma adımlarının atılması gerektiğini vurguladı.

Suçluların adalete teslim edilmesi gerektiğinin altını çizen Blinken, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) ve Avrupa Birliği'nin Kosova'daki Hukukun Üstünlüğü Misyonu'nun (EULEX) olayla baş etme yöntemini takdirle karşıladığını ifade etti.

Blinken, KFOR'un bölgedeki mevcudiyetinin güçlendirilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek "Sırbistan acilen gerginliği azaltmalı ve AB öncülüğündeki diyalog çerçevesinde normalleşme anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeli." mesajını verdi.

"GÖRÜŞMEMİZ KOLAY GEÇMEDİ"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşmüştü.

Vucic, telefon görüşmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Görüşmemiz kolay geçmedi." ifadesini kullanarak, Kosova'nın kuzeyinde 24 Eylül'de yaşananlara değindiklerini kaydetmişti.

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Vucic, "Blinken uygun şekilde davranılmaması durumunda Sırbistan'a muhtemel yaptırımlardan bahsetti. Kendisine ABD'nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunu söyledim. Buna karşı olduğumu dile getirdim." diye konuşmuştu.​

KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.

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Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

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Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, bir Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı. (AA)

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Sırbistan Kosova abd

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