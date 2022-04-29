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ABD'den Ukrayna'ya kritik destek! 2. Dünya Savaşı'nda uygulanan yasa yeniden onaylandı

29.04.2022 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, ABD'den kritik bir hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna'ya askeri ekipman verilmesini kolaylaştırmak için bu ülkeye ekipmanların ödünç verilmesi ya da kiralanmasına imkan tanıyan tasarıyı onayladı. ABD en son 2. Dünya Savaşı öncesinde bu yasayı kullanmış ve İngiltere'ye destek vermişti.

ABD'den Ukrayna'ya kritik destek! 2. Dünya Savaşı'nda uygulanan yasa yeniden onaylandı

ABD, Rusya ile olan savaşında Ukrayna'nın elini güçlendirecek bir karar aldı. Daha önce Amerikan Senato'nun onayını alan "Ukrayna Demokrasi Savunması Ödünç Verme-Kiralama Yasası", Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada 10 vekilin "hayır" oyuna karşı 417 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

BİDEN'IN ONAYINA SUNULDU

İkinci Dünya Savaşı döneminde uygulamaya konulan "Ödünç Verme ve Kiralama Yasası'nı" hayata geçirecek tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunuldu.

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YASA 1941'DE KULLANILMIŞTI

Söz konusu yasa ile Ukrayna'ya askeri ekipman gönderme ve savunma desteği verme sürecinin kolaylaştırılması hedefleniyor.

ABD 1941'de İkinci Dünya Savaşı'na girmeden önce, savaşta aktif rol almamasına rağmen İngiltere ve diğer müttefiklerine ekipman desteği için bu yasayı kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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