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ABD'den yeni yaptırım

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı Çin vatandaşlarına yönelik İran bağlantılı yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD'den yeni yaptırım

Bakanlığın websitesinde yayımlanan açıklamaya göre aralarında Cosco Shipping Tanker Co ve China Concord Petroleum Co şirketlerine ve bazı Çin vatandaşlarına yaptırım uygulama kararı aldı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD yaptırım İRAN çin

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