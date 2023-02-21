ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye ve Yunanistan mesajı verdi! “Yunanistan ve Türkiye her ikisi de müttefikimiz”

Türkiye’de yaşanan depremlerin sonrasında geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken sırasıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü. Ardından ise temaslarda bulunmak için Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Atina’da bir araya geldi. İki ülke ilişkilerini değerlendiren Blinken, Yunanistan’ın da Türkiye’nin de bölgede ABD’nin dost ve ortağı olduğunu söyledi.

“NATO’DA ANGAJE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Yunanistan ve Türkiye her ikisi de müttefikimiz, anlaşmazlıkları çözmek için NATO'da angaje olmayı sürdüreceğiz” dedi. Yunanistan ve Türkiye anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken tek taraflı adımlar atmamalı' diye konuşan ABD Dışişleri Bakanı, Ankara ve Atina'nın anlaşmazlıkları çözebileceğine inandığını söyledi.