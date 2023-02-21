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Yunanistan Başbakanı Miçotakis deprem mesajı verdi! “Derin bir keder ve üzüntü içindeyiz”

21.02.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etileyen depremlerin ardından Türkiye’yi ziyarete geldi. Türkiye’deki ziyaretinin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya Blinken Yunanistan’a Türkiye’ye desteği için teşekkür etti. Yunan Başbakanı Miçotakis ise, “Biliyorum, Türkiye'den geliyorsunuz. Komşumuzu vuran bu insani felaket nedeniyle hepimiz derin bir keder ve üzüntü içindeyiz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis deprem mesajı verdi! “Derin bir keder ve üzüntü içindeyiz”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaşanan depremlerin ardından Türkiye’yi ziyarete geldi. Türkiye ziyaretini tamamlayan Blinken temaslarda bulunmak için Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis tarafından başkent Atina'da buluştu. CNN Greece'in haberine göre Bilnken ayrıca Türkiye'deki depremlerde verdikleri destekler nedeniyle Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e teşekkür etti.

“FELAKETTEN DOLAYI KALBİMİZ KIRILDI”

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen depremlerin sonrasında Yunan Başbakanı Miçotakis, “Türkiye’deki felaketten dolayı kalbimiz kırıldı. Biliyorum, Türkiye'den geliyorsunuz. Komşumuzu vuran bu insani felaket nedeniyle hepimiz derin bir keder içindeyiz. Yardım etmek için arama kurtarma ekibini gönderen ilk ülkeydik." diye konuştu.

“HALKLARIMIZ ARASINDA BAĞLARIMIZ VAR”

Türk ve Yunan halkları arasında derin bir bağ olduğunu belirten Miçotakis, “"Önemli ve büyük siyasi sorunlarımız olabilir ancak halklarımız arasında bağlarımız var. Umarım, ilişkilerimizi iyileştirmemiz ve bu manevi bağ üzerine inşa etmemiz için bir fırsat oluşacaktır, ki bu iyileşmenin genel olarak Doğu Akdeniz'deki istikrar için faydalı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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