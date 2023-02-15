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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

15.02.2023 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 19 Şubat'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Almanya, Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceği aktarıldı. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere yarın Almanya'ya gidecek olan Blinken, Ukrayna-Rusya Savaşı, Türkiye'de meydana gelen deprem ve birçok önemli mesele hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'nin Adana şehrinde bulunan İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edecek. Blinken, buradan başkent Ankara'ya geçerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer Türk yetkililer ile ABD'nin Türkiye ve Türk halkına verdiği deprem desteğinin yanı sıra NATO müttefiki olan Türkiye ile iş birliğini güçlendirmek üzere görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken ayrıca, depremden büyük hasar gören Suriye'ye destek sağlayan Türk hükümetine de yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür edecek.

TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A GİDECEK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin ardından Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak Partisi (SYRİZA) lideri Alexis Çipras ile savunma iş birliği ve enerji güvenliği konularında görüşmeler gerçekleştirecek. Blinken, 21 Şubat'ta da ABD-Yunanistan Stratejik Diyalog Toplantısı'na katılacak.

Kaynak: İHA

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Antony Blinken abd

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