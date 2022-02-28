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ABD düğmeye bastı! Rusya'nın komşuları ile kritik temas

28.02.2022 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi nedeniyle ABD 'Ukrayna diplomasisi'ni tüm hızıyla sürdürüyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 4 Orta Asyalı mevkidaşı ile Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD düğmeye bastı! Rusya'nın komşuları ile kritik temas

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile telefonda Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Blinken'in, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

SALDIRILARI ŞİDDETLE KINADI

Price, görüşmeye ilişkin, "Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik önceden tasarlanmış, sebepsiz ve haksız saldırısını şiddetle kınadı ve Ukrayna halkıyla sarsılmaz dayanışmasını dile getirdi." ifadesini kullandı.

ABD ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin 30’uncu yıl dönümünün kutlandığını aktaran Price, Blinken'in, ABD'nin, C5+1 (5 Orta Asya ülkesi ve ABD) bölgesel iş birliği ile halklar için egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne kararlı desteğini yinelediğini kaydetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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