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ABD duyurdu: Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali öldürüldü

18.04.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM)'dan yapılan açıklamada Suriye’de DEAŞ elebaşlarından Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali’nin öldürüldüğü duyuruldu.

ABD duyurdu: Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali öldürüldü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde, ABD Merkez Kuvvetlere bağlı güçler, Orta Doğu ve Avrupa'da terör saldırıları planlamakla sorumlu olan DEAŞ elebaşı ve operasyon planlayıcısı olan Abdulhadi Mahmud El-Hacı Ali'yi öldürdü." ifadelerine yer verildi.

HELİKOPTER BASKINIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, operasyonun sadece ABD güçleri tarafından helikopter baskını ile gerçekleştirildiği vurgulanırken, bu saldırının DEAŞ’ın yabancı ülke yetkililerini kaçırma komplolarına ilişkin elde edilen istihbaratın değerlendirmesinin ardından yapıldığı belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye DEAŞ abd

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