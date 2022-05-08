HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD First Lady'si Jill Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret!

ABD First Lady'si Jill Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret!

08.05.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, Ukrayna'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna'nın Uzhhorod kasabasına gelen Jill Biden, burada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile bir okulda bir araya geldi.

ABD First Lady'si Jill Biden'dan Ukrayna'ya sürpriz ziyaret!

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden "sürpriz" bir şekilde Ukrayna'yı ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile bir araya geldi.

SÜRPRİZ ZİYARET

Anneler Günü'nü Ukraynalı mülteci annelerle geçirmek için Romanya ve Slovakya'yı ziyaret eden Jill Biden, "sürpriz bir şekilde" Ukrayna'ya geçti.

Slovakya'nın Kösice kentinden araçla Ukrayna'nın Uzhhorod kasabasına geçen Jill Biden, burada Olena Zelenska ile bir okulda bir araya geldi.

OLE

OLENA ZELENSKA İLE BİR ARAYA GELDİ

Anneler Günü münasebetiyle Zelenska'ya bir buket çiçek veren Biden, "Buraya Anneler Günü'nde gelmek istedim. Ukrayna halkına bu savaşın durması gerektiğini, zalimce olduğunu ve ABD halkının Ukrayna halkının yanında olduğunu göstermeye geldim." ifadesini kullandı.

Zelenska da Jill Biden'ın tehlikeli bir zamanda Ukrayna'ya yaptığı ziyarete işaret ederek, "Sizin desteğinizi ve liderliğinizi her zaman hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Jill Biden, görüşmenin ardından programına devam etmek için Kösice'ye geri döndü. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şiddetli seviyede meydana geldi! Orayı vurduŞiddetli seviyede meydana geldi! Orayı vurdu
Yasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf deliliYasak aşk iddiasına eşten, köpük partili fotoğraf delili
Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattıFabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Taksim'de dehşet anları! “Abi ben öleceğim” dedikten sonra...

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Şartlara dayanamamıştı! Survivor paylaşımı tepki çekti

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Ofisinde oyun oynadığı görüntüleri paylaştı

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Polis meslektaşının başı yarıldı! 'Kaç para istiyorsunuz aç köpekler'

Sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

Sütyensiz pozunu paylaştı! "Taş mısın be"

Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...

Tüm dünya yarına kilitlendi! Putin...

İlginizi Çekebilir

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Seks oyuncağını kendisi yapmak istedi! Penisine somun takınca...

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Her şeyi online görüşme üzerinden yaptılar! Bunu bile

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Kocası yasaklamış! "Hoca gibi oldum"

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.