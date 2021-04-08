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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük

08.04.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Kovid-19'un yüzeyle temas sonucu bulaşma riski düşük

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Direktörü Rochelle Walensky, yaptığı açıklamada, "Kirli yüzeyler ve nesnelerle temas yoluyla Kovid-19'a neden olan virüsten etkilenilebilir ama bulgular, bu şekilde enfekte olmanın düşük olduğunu gösteriyor." dedi.

CDC, güncellediği kılavuzunda, Kovid-19'un kirli yüzeylere dokunulması sonucu bulaşma riskinin 10 binde 1'den az olduğunu bildirdi.

Uzmanlara göre virüs, esasen havada asılı kalan büyük ya da küçük damlacıklar halinde solunum yoluyla bulaşıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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