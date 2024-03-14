HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ile Güney Kore'ye yeni misilleme: Kuzey Kore "düşmanın başkentini" hedef gösterdi!

ABD ile Güney Kore'ye yeni misilleme: Kuzey Kore "düşmanın başkentini" hedef gösterdi!

14.03.2024 10:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un "dünyanın en güçlüleri" arasında olarak nitelediği ve yeni geliştirilen tank kamuoyuna tanıtıldı. Tanklarla gerçek atış tatbikatı gerçekleştirildiği bildirilirken, hedef olarak "düşmanın başkenti" gösterildi.

ABD ile Güney Kore'ye yeni misilleme: Kuzey Kore "düşmanın başkentini" hedef gösterdi!

Kore Yarımadası'ndaki tansiyon kontrol altına alınamıyor. ABD ile Güney Kore'nin Kuzey Kore tehdidine karşı ortak çalışma ve iş birliği stratejisine Kuzey Kore cephesinden tehdit niteliğinde yeni bir hamle geldi. ABD-Güney Kore cephesinin geçtiğimiz hafta başlattığı Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na Kuzey Kore yeni geliştirilen tank tanıtımıyla cevap verdi.

2024-03-13T214230Z_1026525763_RC29L6A9U16Z_RTRMADP_3_NORTHKOREA-MILITARY

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜLERİNDEN"

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, dün tankçı birliklerinin katılımıyla gerçek atış tatbikatı gerçekleştirildi. Tankçı birliklerinin muharebe yeteneklerini denetlemeyi amaçlayan tatbikatta ülkenin yeni geliştirdiği tankın da yer aldığı belirtildi. Ülke Lideri Kim Jong-un’un yeni tankın test sürüşünü bizzat gerçekleştirdiği ifade edildi. Kuzey Kore’nin sahip olduğu tankları “dünyanın en güçlüleri” olarak niteleyen Kim’in, yeni tankın vurucu gücü ve manevra kabiliyetinden büyük memnuniyet duyduğu aktarıldı. Kamuoyuna tanıtılan yeni tankın 2020 yılında, Kore İşçi Partisi’nin 75. yıl dönümünü kutlamaları sırasında sergilenen tankın gelişmiş bir versiyonu olabileceği yorumları yapıldı.

2024-03-13T215613Z_916724226_RC29L6AJSCAX_RTRMADP_3_NORTHKOREA-MILITARY

"DÜŞMANIN BAŞKENTİNİ VURMA KAPASİTESİNE SAHİP"

Kuzey Kore geçtiğimiz hafta “düşmanın başkentini” vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla topçu atış tatbikatı gerçekleştirmişti. Tatbikatı bizzat yöneten Kim, topçu birliklerine fiili bir savaşa girildiğinde “acımasız ve hızlı” saldırılarla inisiyatifi ele alabilmek için gerekli hazırlıkları sürdürme talimatı vermişti. Kuzey Kore’nin son adımlarının, ABD ve Güney Kore’nin bölgede geçtiğimiz hafta başlattığı 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’nın hemen ardından gelmesi dikkat çekmişti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Manşet yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
7.7'lik deprem uyarısı! 'Sadece İstanbul'u değil, tüm Marmara'yı...'7.7'lik deprem uyarısı! 'Sadece İstanbul'u değil, tüm Marmara'yı...'
14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi!14 Mayıs'ı doğru bilmişti, 31 Mart yerel seçim anketi geldi!
'Para sayma' görüntüleri gündem olmuştu: Flaş gelişme!'Para sayma' görüntüleri gündem olmuştu: Flaş gelişme!
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore abd tank
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıta bu gece çifte zam!

Akaryakıta bu gece çifte zam!

Fenomen hücrede kaldı gardiyandan su istedi! Yanıtla şoke oldu: "Senin kemiklerini kırarım"

Fenomen hücrede kaldı gardiyandan su istedi! Yanıtla şoke oldu: "Senin kemiklerini kırarım"

1 evde 2 bin 99 seçmen... Seçim yapılmadan tartışmalar başladı! 5 ilde şüpheli durum: İtirazlar reddedildi

1 evde 2 bin 99 seçmen... Seçim yapılmadan tartışmalar başladı! 5 ilde şüpheli durum: İtirazlar reddedildi

Tehdit niteliğinde atış tatbikatı!

Tehdit niteliğinde atış tatbikatı!

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!

Kaçak anne Eylem Tok ve oğlu kazadan sonra ilk kez görüntülendi!

İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek anlatmıştı

İmamoğlu "Erdoğan'ın bana köfte borcu var" diyerek anlatmıştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.