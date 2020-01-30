HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İki ülke arasında 'en uzun tünel' keşfedildi!

İki ülke arasında 'en uzun tünel' keşfedildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 11:23 | Son Güncelleme

ABD'li yetkililer, ülkenin Meksika sınırında bugüne kadarki en uzun kaçakçılık tünelinin bulunduğunu bildirdi.

İki ülke arasında 'en uzun tünel' keşfedildi!

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, Meksika'nın Tijuana şehrindeki bir sanayi bölgesi ile Kaliforniya eyaletinin San Diego şehrini birbirine bağlayan tünelin uzunluğunun 1313 metre olduğunu belirtti.

_110700767_10363e69-d2bc-4035-9007-a9a1e91017ae

TÜNEL YERİN 21 METRE ALTINDA

Geçidin içerisinde asansör, demir yolu, drenaj, havalandırma sistemleri ve yüksek voltajlı elektrik kablolarının bulunduğu bilgisini paylaşan yetkililer, tünelin, yerin 21 metre altında, yaklaşık 170 santimetre yükseklikte ve 70 santimetre genişlikte olduğunu kaydetti.

_110700771_34a12562-efc5-4993-8cb6-fb646389b59e

Geçidin kim tarafından ne kadar sürede inşa edildiğine dair açıklama yapılmadı.

Basındaki haberlerde ise Sinaloa kartelinin bölgede faaliyet gösterdiği anımsatıldı.

San Diego'da 2014'te bulunan en uzun ikinci tünel, 904 metre uzunluğundaydı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Bakan duyurdu: Ulusal Su Planı hazırlanacakBakan duyurdu: Ulusal Su Planı hazırlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Meksika tünel

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüs nedeniyle ölen arkadaşıyla konuştu!

Koronavirüs nedeniyle ölen arkadaşıyla konuştu!

Güneş'in en detaylı görüntüsü yayımlandı!

En detaylı görüntüsü yayımlandı!

Carlos Ghosn ile ilgili yeni gelişme!

Adını film gibi kaçışla duyurmuştu! Yeni gelişme

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 sivil öldü!

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu: 10 sivil öldü!

Koronavirüs şakası yaptı! Büyük tepki çekti!

Koronavirüs şakası yaptı! Büyük tepki çekti!

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suçlama!

Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suçlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.