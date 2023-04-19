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ABD ile NATO arasında gizli belge krizi! İnternete sızdırılmıştı, nota verdiler

19.04.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) ile ABD arasında gizli belge gerilimi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, internete sızdırılan ABD Savunma Bakanlığına ait gizli belgelerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve diğer üst düzey BM yetkililerinin iletişim trafiğinin izlendiğine dair bilgilerin yer alması nedeniyle ABD’nin BM Daimi Temsilciliğine nota verildiğini açıkladı.

ABD ile NATO arasında gizli belge krizi! İnternete sızdırılmıştı, nota verdiler

Geçtiğimiz haftalarda internete sızdırılan ABD Savunma Bakanlığına ait gizli belgeler nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM), ABD’ye nota verdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Pentagon'dan sızdırılan belgelerin, Genel Sekreter'in konuşmalarının çarpıtılmış özetleri olduğunu gördüklerini aktaran Dujarric, "Genel Sekreter ve diğer üst düzey BM yetkililerinin iletişim trafiğinin, ABD hükümeti tarafından izlenmesi ve müdahil olunmasından duyulan rahatsızlığımızı ev sahibi ülkeye resmi olarak bildirdik." ifadesini kullandı.

Dujarric, bu tür faaliyetlerin ABD'nin BM Şartı ve BM Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme uyarınca yükümlülüklerine aykırı olduğuna dikkati çekti.

BM'nin, notaları ülkede bulunan misyonları vasıtasıyla verdiğini kaydeden Dujarric, "ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine nota verdik." dedi.

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SIZAN BELGELERDE GUTERRES

BBC'nin haberlerine göre, Pentagon'dan sızdırılan belgelerde, ABD'nin BM Genel Sekreteri Guterres ve Yardımcısı'nı yakından izlediği ve telefon görüşmelerini dinlediği görülmüştü.

Guterres ile Yardımcısı arasındaki telefon konuşması hakkındaki belgelerde, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin "Guterres, hakkında yaptırım kararı olan Rus kurumlarını ya da bireylerini bile içerse, Rusya'nın ihracat kapasitesini geliştirmeye yönelik çabaları öne çıkardı." ve "Genel Sekreter'in Moskova'yı Ukrayna'da yaptıklarından sorumlu kılma konusundaki genel çabaları baltalayıcı." ifadeleri yer almıştı.

Sözcü Dujarric, "Genel Sekreter, bir süredir bu işi yapıyor. Uzun zaman siyaset yapmış ve kamuya mal olmuş bir kişi. Bu nedenle telefon görüşmelerinin dinlenmiş olma ihtimaline şaşırmadı." açıklamasında bulunmuştu.

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