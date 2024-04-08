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  4. ABD, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlattı!

ABD, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlattı!

08.04.2024 21:44
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili çeşitli soruşturmalar başlattığını ancak henüz IDF'nin Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadığını söyledi.

ABD, İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturma başlattı!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'in Gazze Şeridi’nde işlediği savaş suçlarıyla ilgili çeşitli soruşturmalar başlattığını ancak henüz IDF'nin Hamas'a karşı yürüttüğü savaşta uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğine dair bir sonuca varmadığını söyledi.

Miller, "Bürolarımızda gerçekleri inceleyen, bunların uluslararası hukuka uygunluğuna bakan ve değerlendirmeler yapan bir dizi farklı uzmanımız var. Bu değerlendirmeler devam ediyor. Şu anda henüz İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği sonucuna varmadık, ancak bir dizi farklı cephede devam eden değerlendirmelerimiz var" dedi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail abd
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