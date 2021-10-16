ABD Kabil’de SİHA saldırısıyla öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat teklif etti

ABD hükümeti, Ağustos ayında Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir SİHA saldırısıyla öldürdükleri sivillerin ailelerine tazminat teklif etti.

Saldırıda yardım çalışanı Zamairi Ahmedi ve ailesinden yedisi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı, ailenin hayatta kalan üyelerini ABD'ye götürmek için çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'i ele geçirmesi sonrasında IŞİD'in Horasan kolu Kabil havalimanı etrafında ülkeyi terk etme umuduyla bekleyen insanlara yönelik bir bombalı saldırı düzenlemiş, 170 sivil ve 13 ABD askerinin öldüğü saldırının ardından da ABD söz konusu SİHA saldırısını gerçekleştirmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan General Kenneth McKenzie, geçen ay yaptığı açıklamada, hedef alınan yardım görevlisinin arabasının IŞİD ile bağlantılı olduğu düşünülerek sekiz saat boyunca takip edildiğini söylemişti.

IŞİD ile bağlantılı bir yerleşimde bulunması nedeniyle havadan takibe alınan aracın bagajına su bidonları yüklenirken, görüntüleri izleyen ABD'li yetkililer bunları patlayıcı sanmıştı.

Araç, Kabil havalimanına 3 kilometre uzaktaki Zamairi Ahmedi'nin evinin önünde SİHA ile vurulmuştu.

SİHA saldırısının ardından bir patlama daha yaşanması ABD'li yetkililer tarafından aracın patlayıcı taşıdığının kanıtı olarak görülmüş, fakat daha sonra patlayan şeyin muhtemelen civardaki bir gaz tankı olduğu anlaşılmıştı.

Saldırıda öldürülenlerden Ahmet Nasır, ABD ordusu için tercümanlık yapmıştı.

Öldürülen diğer kişiler de uluslararası örgütler için çalışmış ve ABD'ye giriş için vizeye sahip kişilerdi.

Öte yandan Ahmedi'nin 22 yaşındaki yeğeni Ferşat Haydari, ABD ordusunun özür açıklamasının yeterli olmadığını söyledi.

AFP'nin aktardığına göre Haydari, "Buraya gelip bizden yüz yüze özür dilemeliler" dedi.

