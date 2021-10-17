HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD karıştı! Günlerdir devam ediyor: 600'den fazla gözaltı

ABD karıştı! Günlerdir devam ediyor: 600'den fazla gözaltı

17.10.2021 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin başkenti Washington'da hafta boyunca çevreci aktivistler tarafından sürdürülen protestolarda gözaltı sayısının 600'ü aştığı belirtildi.

ABD karıştı! Günlerdir devam ediyor: 600'den fazla gözaltı

Amerikan Kızılderilileri ve diğer çevreci gönüllüler tarafından Washington'da düzenlenen protestolarda sadece dün 80'e yakın kişi gözaltına alındı. 11 Ekim'de başlayıp hafta boyunca süren gösterilerin organizatörleri, 5 günde toplam gözaltı sayısının 600'ün üzerine çıktığını söyledi.

İngiltere'den sonra bu kez ABD'de! 'Kriz' uyarısı geldiİngiltere'den sonra bu kez ABD'de! 'Kriz' uyarısı geldi

Başkent polisi, 78 kişinin yol kapatma veya izdiham oluşturmaktan gözaltına alındığını, 3 göstericinin ise polise saldırmakla suçlandığını bildirdi.

BIDEN'A SUÇLAMA

ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimini iklim değişikliği sorunuyla ilgili acil önlem almamakla suçlayan çevreciler, yeni fosil yakıt projelerinin durdurulması çağrısında bulundu.

"İnsan Fosil Yakıtlara Karşı" mottosuyla yola çıkılan protestonun beşinci gününde Kongre binasına yürüyen eylemciler, "Fosil yakıtlara oy vermedik" yazan pankartlarla Biden'dan yeni petrol boru hatlarını ve diğer fosil yakıt projelerini onaylamamasını istedi.

"BİR İHANET GÖRÜYORUZ"

Çevreci gençlerden oluşan Zero Hour kuruluşunun yöneticisi Zanagee Artis, "Kasımda iklim başkanı olacağını, boru hatlarını durduracağını söyleyen bir başkana oy vermek için bir seçim yaptık ve şu anda Beyaz Saray ve Kongre'den bir ihanet görüyoruz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki 14 Ekim'de çevrecileri destekleyen açıklama yapmış, "Çevreci aktivistlerin önemli söylemleri var ve iklim konusunu 10 değil 20 yıldan bu yana gündemde tutuyorlar." yorumunu yapmıştı. (AA)

Paris İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildiParis İklim Anlaşması Meclis'te kabul edildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"
İzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyorİzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyor
İngiltere'den sonra bu kez ABD'de! 'Kriz' uyarısı geldiİngiltere'den sonra bu kez ABD'de! 'Kriz' uyarısı geldi
Anahtar Kelimeler:
Washington
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Yeğenlerini okuldan alan Alişan'a velilerden tepki!

Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Merkel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a veda ziyareti

Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan konvoyu durdurup sohbet etti

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

Vücudundaki değişikliği fark etti bu işe soyundu!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Suriye'ye yeni harekât olacak mı? Erdoğan'dan flaş açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Zam gelmiştir ama mini mini gelmiştir

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

Doktorlar, eczacılar... 5 yılda 600 milyon lira

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

60 yıl sonra Boğaz'da kılıç balığı ağlara takıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.