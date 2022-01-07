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ABD Kazakistan'ı uyardı! "Ruslar bir kez evinize girdi mi..."

07.01.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazakistan'da sarsıcı görüntülere sahne olan protestolar ve çatışmalar devam ederken ABD'den Kazakistan'a Rusya ile ilgili bir uyarı geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan’ı Rusya konusunda uyararak, “Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur” ifadelerini kullandı.

ABD Kazakistan'ı uyardı! "Ruslar bir kez evinize girdi mi..."

Kazakistan’da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak’tan bu yana devam ederken, üyeleri arasında Rusya’nın da bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan’a barış gücü göndermeyi kabul etmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarla Kazakistan'ı Rusya konusunda uyardı.

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"DIŞ YARDIMA İHTİYAÇ DUYDUKLARI AÇIK DEĞİL"

Blinken konuşmasında "Bana göre Kazak makamları ve hükümeti protestolarla uygun bir şekilde başa çıkma, bunu yasa ve düzeni korurken protestocuların haklarına saygı duyacak şekilde yapma kapasitesine sahipler, bu yüzden neden herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duydukları açık değil” ifadelerini kullandı.

"RUSLAR BİR KEZ EVİNİZE GİRDİ Mİ..."

Kazakistan’ı ülkedeki huzursuzluğu bastırmak için asker davet etmesinin ardından Rus etkisini azaltmanın zor olacağını belirten Blinken, "Yakın tarihten bir ders, Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmanın bazen çok zor olduğudur" dedi.

"HER TÜRLÜ EYLEMİ İZLİYOR OLACAĞIZ"

Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada ise, ABD’nin Rusya’yı Kazakistan’daki kurumların kontrolünü ele geçirmemesi konusunda uyarmış ve dünyanın herhangi bir hak ihlalini yakından takip ettiğini vurgulamıştı.

Price, "Amerika Birleşik Devletleri ve açıkçası tüm dünya herhangi bir insan hakları ihlalini izleyecek" ifadelerini kullanmış, “Kazak kurumlarına el konulmasına zemin hazırlayabilecek her türlü eylemi de izliyor olacağız” demişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Rusya
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