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ABD komandoları savaş bölgesinde! Pentagon doğruladı... Görev: Rehine operasyonu!

02.11.2023 08:42 | Son Güncelleme:
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İsrail, Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmak için operasyonlarına hız kesmeden devam ederken devreye destek için ABD girdi. The New York Times gazetesi, ABD'nin İsrail'in esirlerin yerini tespit etmesine yardımcı olmak için onlarca özel harekat komandosunu çatışma bölgesine yolladı.

ABD komandoları savaş bölgesinde! Pentagon doğruladı... Görev: Rehine operasyonu!

Hamas'ın elindeki rehineleri kurtarmak için kara harekatına başlayan İsrail'e destek için ABD, onlarca özel harekat komandosu yolladı. The New York Times, komandoların; FBI, Dışişleri Bakanlığı ve ABD'nin diğer esir kurtarma uzmanlarıyla birlikte bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdığını yazdı.

HAMAS'IN ELİNDE 200'DEN FAZLA REHİNE VAR

Pentagon'un özel operasyonlarından sorumlu en üst düzey yetkilisi Christopher Maier yaptığı açıklamada, İsrail'deki Amerikan komandolarının Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz sınır ötesi saldırıları sırasında ele geçirilen 200'den fazla rehinenin yerinin tespit edilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Maier Washington'da düzenlenen bir özel operasyonlar konferansında yaptığı konuşmada "İsraillilere bir dizi konuda aktif olarak yardım ediyoruz" dedi. Ana görevlerinden birinin İsrail'e Amerikalı rehineler de dahil olmak üzere rehinelerin kimliklerinin tespit edilmesinde yardımcı olmak olduğunu söyledi ve ekledi: "Bunu yapmak gerçekten bizim sorumluluğumuz"

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ONLARCA KOMANDO SAVAŞ BÖLGESİNDE

Maier şu anda İsrail'de kaç ABD Özel Harekat gücünün bulunduğunu söylemekten kaçındı. Ancak diğer ABD'li yetkililer, Savunma Bakanlığı'nın 7 Ekim'de İsrail'de önceden planlanmış bir eğitim yürüten küçük bir ekibe ek olarak son haftalarda birkaç düzine komando gönderdiğini söylüyor.

Operasyonel konuları görüşmek üzere adlarının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, komandoların İsrailli muhataplarıyla görüşmelerinde FBI, Dışişleri Bakanlığı ve diğer ABD hükümeti rehine kurtarma uzmanlarına katılacaklarını söyledi.

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DİĞER ÜLKELER DE ÖZEL BİRLİKLERİNİ YOLLUYOR

Bazı Batılı ülkeler, olası bir kurtarma operasyonuna yardımcı olmak ve vatandaşlarının İsrail ya da Lübnan'dan geniş çaplı tahliyelerine yardımcı olmak için kendi özel kuvvetlerinden küçük ekipleri gizlice İsrail'e yaklaştırdı.

Maier, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bölgedeki ABD Özel Harekat güçleri, kendi vatandaşlarımızın bulundukları yerlerden çıkmalarına ve elçiliklerimizin güvende olmalarına yardımcı olmaya hazır"

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İsrail Gazze Hamas abd

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