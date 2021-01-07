HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor

ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor

07.01.2021 01:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor

ABD'de Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.

ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girerken; ABD Kongresi, İngilizlerin 1814'teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir zor kullanmaya tanık oldu.

Kongredeki beklenmedik olaylar nedeniyle Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilirken, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarıldı.

Senato ve Temsilciler Meclisi salonlarına giren göstericiler arasında, silahlı bir kişinin olduğu ve içeri girmeye çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

SAVAŞ HALİ DIŞINDA İLK KEZ İŞGALE UĞRADI

ABD Kongresi, savaş hali dışında ilk kez böyle bir işgalle karşı karşıya kaldı.

ABD Senatosunun internet sitesindeki bilgilere göre, Kongre binası en son ABD'nin bağımsızlığını kazanmasından 36 yıl sonra, 1812-1814'te İngilizlerle yapılan savaş sırasında Washington işgal edildiğinde vandalizme uğramıştı.

İŞGALCİ İNGİLİZ BİRLİKLERİ ATEŞE VERMİŞTİ

İşgalci İngiliz birlikleri, 1814'te başkent Washington'a yürüdüğünde Kongrenin bulunduğu Capitol Hill binasını, başkanın rezidansı Beyaz Saray'ı ve başkentteki diğer simge yapıları ateşe vermişti.

Çıkan yangında başkentteki tüm kamu binaları yanarak yok olurken, yağmur Kongre binasını kül olmaktan kurtarmıştı.

Yangın en çok binanın ahşap döşemelerle kaplı ve Kongre Kütüphanesine ait kitapların, el yazmalarının bulunduğu Senato kanadına hasar vermişti. Alevler, Senato salonunun görkemli mermer sütunlarını kirece çevirmişti.

ABD karıştı! Trump destekçileri Kongre binasını bastı: Çok sayıda yaralı varABD karıştı! Trump destekçileri Kongre binasını bastı: Çok sayıda yaralı var

Dönemin Başkanı James Madison, Kongrenin geçici olarak Blodgett's Oteli'nde toplanmasına karar verdi.

Bina harap olmasına rağmen yasama faaliyeti aksamadan devam etti.

Ardından Kongre, 1819'da "Tuğla Capitol" adı verilen tuğladan yapılan bir binada geçici olarak ikamet etti.

Sonunda büyük bir inşa projesinin ardından eski Senato ve Temsilciler Meclisi salonları yeniden inşa edildi ve Kongre, aynı yerde hizmete devam etti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
NATO da açıklama yaptı! "Şoke edici"NATO da açıklama yaptı! "Şoke edici"
Bilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yoluBilirkişi nasıl olunur? Mahkemeden adli, bankacı, mimar, gayrimenkul bilirkişisi olma yolu

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Son dakika! Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

Joe Biden: Amerikan demokrasisi saldırı altında

NATO'dan ABD açıklaması: Seçim sonucuna saygı gösterilmeli

NATO da açıklama yaptı! "Şoke edici"

Trump'tan kongre binasını işgal eden göstericilere çağrı

Trump'tan göstericilere çağrı

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

Türkiye'den ABD'deki olaylarla ilgili son dakika açıklaması

ABD karıştı! Trump destekçileri Kongre binasını bastı: Çok sayıda yaralı var

Trump destekçileri Kongre binasına girdi!

ABD'de başkanlık delege oylarının sayılacağı Kongre oturumu başladı

ABD'de kritik oturum başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.