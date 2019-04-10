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ABD Kongresine sözde "Ermeni soykırımı" tasarıları sunuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 23:30 | Son Güncelleme

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna 1915 olaylarının sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına ilişkin birer karar tasarısı sunuldu - Tasarılarda, Kongrenin iki kanadının sözde "Ermeni soykırımını tanıma ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edildi - Karar tasarılarının bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte Amerikan Kongresinin bir konudaki görüşünü ortaya koyuyor

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosuna, 1915 olaylarının sözde "Ermeni soykırımı" olarak tanınmasına ilişkin birer karar tasarısı sunuldu.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı ve California vekili Demokrat Adam Schiff'in sunduğu karar tasarısında, "Temsilciler Meclisi'nin Ermeni soykırımını tanımayı ve anmayı ABD politikası olarak gördüğü" ifade edildi.

Meclisin, ABD hükümetini sözde soykırım iddialarının inkarı ile ilişkilendirme çabalarını reddettiği ifade edilen tasarıda, ABD'nin 1915 olaylarındaki insani yardım çabaları dahil sözde Ermeni soykırımına ilişkin eğitimin ve kamu bilgilendirmesinin ABD politikası olarak teşvik edildiği kaydedildi.

Diğer taraftan New Jersey Senatörü Demokrat Bob Menendez ile Texas Senatörü Cumhuriyetçi Ted Cruz tarafından aynı konuda bir karar tasarısı da Senatoya sunuldu.

Senatoya sunulan karar tasarısı ile Temsilciler Meclisine sunulan karar tasarının metninin birebir aynı olması dikkati çekti.

ABD Kongresinde yasa tasarısı ve karar tasarısı olmak üzere iki şekilde tasarı sunulabiliyor.

Yasa tasarıları kongrenin iki kanadından da onay aldıktan sonra ABD Başkanının imzasıyla kanunlaşıyor.

Karar tasarılarının kanuni bir bağlayıcılıkları bulunmuyor ancak kongrenin bir konudaki görüşünü yansıtıyor.

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Anahtar Kelimeler:
1915 olayları ABD Senato Temsilciler Meclisi

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