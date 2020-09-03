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ABD'li bilim insanlarından kritik 'Ay' açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

ABD'deki Hawaii Üniversitesi ve NASA’nın Kaliforniya eyaletindeki araştırma enstitüsü Jet Propulsion Laboratory’de (JPL) görevli araştırmacılara göre, Ay'da bulunanan demirin Dünya'dan taşınan oksijenle paslandığını duyurdu.

ABD'li bilim insanlarından kritik 'Ay' açıklaması!

ABD'deki Hawaii Üniversitesi ve NASA’nın Kaliforniya eyaletindeki araştırma enstitüsü Jet Propulsion Laboratory’de (JPL) görevli araştırmacılara göre, Ay'da bulunanan demirin zamanla nasıl paslandığını ortaya koyan bir araştırma sonucunu paylaştı.

Yapılan araştırmada, Ay’da paslanmış demir bulunduğu ifade edilirken, bunun, güneş rüzgârlarıyla Dünya’dan Ay yüzeyine taşınan oksijenin bir sonucu olduğu tahmin ediliyor. Hawaii Üniversitesinden bilim insanları tarafından bir tür paslanmış demir olan oksitlenmiş demir minerali olan ‘hematit’ Ay’ın yüksek enlemlerinde keşfedildiğini kaydetti.

“OKSİJEN GÜNEŞ ENERJİSİ İLE TAŞINDI, SÜPRİZ BİR OLAY"

Bilim insanları yaptığı araştırmada, demirin oksijene karşı oldukça etkilif olduğu bunun da Dünya’da yayın olarak görülen kırmızımsı pası oluşturduğu, ancak Ay’ın yüzeyinde ve iç kısmında neredeyse hiç oksijen olmadığı ifade edildi. Çalışmayı yapan ekip, Ay’da yüksek oranda oksitlenmiş demir içeren minerallere dair kanıt bulmanın "Sürpriz bir olay olduğunu"açıklayarak, oksijenin güneş rüzgârlarıyla taşınmış olması gerektiğini belirtti.

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