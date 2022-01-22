HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD'li milyarder koleksiyoncu tarafından çalınmıştı! 14 Anadolu kökenli eser yurda dönüyor

ABD'li milyarder koleksiyoncu tarafından çalınmıştı! 14 Anadolu kökenli eser yurda dönüyor

22.01.2022 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu kökenli 14 eser için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığının 2 yıl süren çalışması sonuç verdi. Dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından olan Michael Steinhardt’ın çaldığı tespit edilen eserler, Manhattan Savcılığı tarafından Türkiye’ye iadesi için New York Başkonsolosluğuna teslim edildi. Ankara’ya getirilecek olan eserler, özel bir lansmanla tanıtıldıktan sonra İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.

ABD'li milyarder koleksiyoncu tarafından çalınmıştı! 14 Anadolu kökenli eser yurda dönüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, dünyanın en büyük antik sanat eseri koleksiyoncularından Michael Steinhardt'ın Anadolu'ya ait eserler bulundurduğuna dair ABD'de Manhattan Bölge Savcılığı ve İç Güvenlik İstihbarat Birimi ile iletişime geçildi. Steinhardt'ın mülküne yapılan baskın sonucu ele geçirilen eserlerin fotoğrafları Kaçaklıkla Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Ürdün, Mısır, İsrail, Suriye başta olmak üzere 11 ülkeye ait 70 milyon dolar değerinde 180 kültür varlığı tespit edildi. El konulan tarihi eserlerin fotoğrafları üzerinden yapılan detaylı incelemede, 14'ünün Anadolu kökenli olduğu saptandı.

00a02322afae39a03ca21e7dd3a1522e

14 PARÇA ESER ANADOLU KÖKENLİ

1960'lı yıllardan günümüze tüm kaçak kazı kayıtları, kaçak kazıların raporlandığı araştırma raporları, bilimsel yayınlar, Bakanlık temsilci raporları, kaçakçılardan elde edilerek Bakanlık arşivlerine girmiş notlar, gazete haberleri, Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtları, görgü şahitleri bilgileri incelendi. Binlerce dosyanın incelenmesi sonunda geyik tipi riton, altından elbise aparatları, ana tanrıça idolü, dağ keçisi figürini, kuş idolleri, Kilia İdolü olmak üzere 14 parça eserin Anadolu kökenli olduğu saptandı.

55f0796f98700aa6030304860b97814a

TESLİM EDİLDİ

Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik İstihbarat Birimi, 2021'in Aralık ayında ele geçirilen Anadolu kökenli eserleri New York Başkonsolosluğu'na teslim etti.

87e21bcd6d20c068e42224dd2eeacbe0

MÜZEDE SERGİLENECEK

Öte yandan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nca, 2013 yılında başlatılan soruşturma kapsamında Anadolu kökenli 10'u İskender dönemine ait, 2'si Lidya döneminden 12 sikke ve 2 adet Kilia İdolü kafası da New York Başkonsolosluğu'na teslim edildi. Önümüzdeki günlerde iadesi sağlanacak eserler, özel lansmanla tanıtılmasının ardından İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek. (DHA/AA)

a4ff9899c0e2bc8a37b2ad443bbe3e50

b7d2b193f9df17e1b5d53f9c6ab6dd0d

ESERAA-26723132

thumbs_b_c_ddb824d7282562600a730956f6817bbb

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Diş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadıDiş dolgusu yaptırmak isteyen kadın dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
OHAL Komisyonuyla ilgili yeni karar!OHAL Komisyonuyla ilgili yeni karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Sere serpe poz! "Doğal halin daha iyiydi"

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Son dakika: Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! Fatih Terim, Burak Elmas'ı tahtından indirmek için geliyor

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Üzerinden 10 yıl geçti! İşte Uğur Acar'ın son hali

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

Dolgu yaptırmak istedi, dişçi koltuğunda hayatının şokunu yaşadı

Vakalar arttı! 15 dakikada bulaşıyor: Deride tünel kazıyor

Vakalar arttı! 15 dakikada bulaşıyor: Deride tünel kazıyor

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

'Halama gidiyorum' deyip evden çıktı, ertesi gün cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Her erkeğin gardırobunda bulunması gerekiyor! 3 bin TL altı...

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Başhekim sekreterinden skandal paylaşım! Görevden alındı

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

İmamoğlu'na yanıt: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.