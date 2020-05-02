HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD’li pilottan valiye 'küfürlü' uçuş

ABD’li pilottan valiye 'küfürlü' uçuş

DÜNYA HABERLERİ  | 02.05.2020 14:56 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının en çok etkilediği ABD’de bir pilot, yaşadığı bölgede karantina süresini uzattığı için valiye, uçakla gökyüzüne İngilizce'de sık olarak kullanılan küfrün ilk iki harfi olan ‘F.U.’ yazarak tepki gösterdi.

ABD’li pilottan valiye 'küfürlü' uçuş

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan 45 yaşındaki pilot Ed Frederick, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla karantina süresini 28 Mayıs'a kadar uzatan Vali Gretchen Whitmer’a, yaklaşık 1 saat uçarak rotasını havada İngilizce'de sık olarak kullanılan küfrün ilk iki harfi olan 'F' ve 'U' harflerini çizecek şekilde ayarladı. Bu iki harfin yanına ok işareti de ekleyerek tepkisini gösterdi. Frederick, çizdiği ok ile Vali Whitmer'ın köşkünü işaret etti.

‘SONUÇLARI DÜŞÜNMEDEN KARAR ALIYORLAR’

Bunun bir güç gösterisi olduğunu ve Detroit’in, güneydoğu bölgesinde yer alması sebebiyle Michigan eyaleti genelinde karantinanın gereksiz olduğuna inandığını söyleyen pilot Frederick, “Hükümet yetkilileri, hangi partiden oldukları fark etmeksizin boş durmayıp bir şey yaptıklarını kanıtlamak için sonuçlarını düşünmeden kararlar alıyorlar. 82 ilçe var, ama gerçekten sadece dördünün kapatılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunun çatısında yangınEsenyurt'ta kız öğrenci yurdunun çatısında yangın
Sadece 74 dakika yaşadı, organları umut olduSadece 74 dakika yaşadı, organları umut oldu

En Çok Okunan Haberler

ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiası! AK Parti'den açıklama

ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiası! AK Parti'den açıklama

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

6 bin 900 TL maaşla, 2 bin işçi arıyorlar

Olay itiraf! 'Onu dikizledim'

Olay itiraf! 'Onu dikizledim'

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 240 bini aştı

Ölü sayısı 240 bini geçti

Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunun çatısında yangın

Esenyurt'ta kız öğrenci yurdunun çatısında yangın

Son dakika: Koronavirüsten son 24 saatte İran'da 65, İspanya'da 276 kişi öldü

İspanya ve İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Elon Musk tweet attı, Tesla'nın piyasa değeri 14 milyar dolar azaldı

Bir tweet'le 14 milyar dolar kaybetti

Rusya’da bilanço ağırlaşıyor! 9 bin 623 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Bakan ve yardımcısı koronavirüse yakalandı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 3 milyon 400 bini geçti

Yayılmaya devam ediyor! 3 milyon 400 bini geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.