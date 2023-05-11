HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ABD'li teknoloji devi ile ilgili dikkat çeken 'maaş zammı' haberi! Söz konusu e-postada 'yapay zeka' detayı...

ABD'li teknoloji devi ile ilgili dikkat çeken 'maaş zammı' haberi! Söz konusu e-postada 'yapay zeka' detayı...

11.05.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'un bu yıl tam zamanlı çalışanlarının maaşlarına zam yapmayacağı bildirildi. Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın çalışanlara e-posta gönderdiği söylenirken, konuyla ilgili haberlerde yer verilen söz konusu e-postada bulunan "yapay zeka" detayı ise dikkat çekti.

ABD'li teknoloji devi ile ilgili dikkat çeken 'maaş zammı' haberi! Söz konusu e-postada 'yapay zeka' detayı...

Insider'ın haberine göre, Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, konuya ilişkin şirket çalışanlarına elektronik posta gönderdi.

"YAPAY ZEKANIN YENİ ÇAĞINDA..."

Söz konusu e-postada Nadella, şirketin yapay zekanın yeni çağında büyük bir platform değişikliğine öncülük etmeye yardımcı olduğu ve bunu küresel makroekonomik belirsizliklerle karşı karşıya kalırken dinamik ve rekabetçi bir ortamda yaptıklarını aktardı.

microsoft

Geçen yıl piyasa koşullarına ve şirket performansına bağlı olarak ücretlere yaptıkları artışları anımsatan Nadella, bu yıl ekonomik koşulların müşteri talebi, işgücü piyasası ve bir sonraki inovasyon döngüsü için gerekli yatırımlar dahil olmak üzere birçok boyutta çok farklı olduğunu kaydetti.

Nadella, bu yıl saatlik çalışanlar için maaş artışı olacağını ancak tam zamanlı çalışanlar için maaş artışı olmayacağını belirtti.

İkramiyelerin ise verilmeye devam edileceğine işaret eden Nadella, şirketi uzun vadeli başarıya hazırlamak için söz konusu kararın gerekli olduğuna inandıklarını vurguladı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Google'ın ChatGPT rakibi Bard! İşte duyurulan güncellemelerGoogle'ın ChatGPT rakibi Bard! İşte duyurulan güncellemeler
Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili kritik hamle!Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili kritik hamle!
Togg’un eksperini yapan usta o detay karşısında şaştı kaldıTogg’un eksperini yapan usta o detay karşısında şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Microsoft Zam

En Çok Okunan Haberler

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Motor ehliyetlerinde yeni düzenleme!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Muharrem İnce adaylıktan çekildi!

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Memura yüzde 85 zam kesinleşti! SGK ve Bağkur emeklisine yüzde 45 yolda...

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı! O şarkıyı paylaştı

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Erdoğan, İnce yorumu sonrası Kılıçdaroğlu'na yüklendi!

Sinan Oğan kararını açıkladı!

Sinan Oğan kararını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Devlet başkanı kaydırağa sıkıştı! Anbean kaydedildi

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Yok böyle elbise! Kalçasının yarısı açıkta...

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Babasının cesedini evinde derin dondurucuda sakladı! Nedeni şaşırttı

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Sokak ortasında taciz edilen kadını gördü! Canlı yayında müdahale etti

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Airfryerda 2800 TL indirim! Fırsatın sona ermesine dakikalar kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.