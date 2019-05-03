"ABD Lübnan'dan sınır konusunda taviz istiyor"

BEYRUT (AA) - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Lübnan'dan kara ve deniz sınırı, Şeba Çiftlikleri ve direniş konusunda taviz istediğini söyledi.

Nasrallah, Hizbullah üyesi Mustafa Bedreddin'in ölüm yıl dönümü nedeniyle başkent Beyrut'un güney banliyösünde düzenlenen etkinlikte, ABD ve İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD yönetiminin İsrail için Lübnan'dan tavizler istediğini belirten Nasrallah, "Lübnan'dan kara ve deniz sınırları, Şeba Çiftlikleri, direniş ve füzeler için taviz isteniyor." şeklinde konuştu.

Hasan Nasrallah, Şeba Çiftliklerine ilişkin, "Devlet bu toprakların Lübnan toprağı olduğunu ve işgal edildiğini söylüyorsa direniş bunları kurtarmakla yükümlüdür. Bize göre İsrail sınırındaki köyler işgal toprağıdır." dedi.

Lübnan halkından, kimsenin onları korkutmasına izin vermemesini isteyen Nasrallah, Lübnan ordusunun, halkının ve direnişinin güçlü olduğunu ifade etti.

Lübnan ile İsrail arasında uzun yıllardır devam eden kara ve deniz sınırı anlaşmazlığı, son dönemde daha fazla gündeme gelerek bölgedeki gerginliğin artmasına neden olmuştu.