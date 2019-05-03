"ABD Lübnan'dan sınır konusunda taviz istiyor"

BEYRUT (AA) - Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, ABD'nin Lübnan'dan kara ve deniz sınırı, Şeba Çiftlikleri ve direniş konusunda taviz istediğini söyledi.
Nasrallah, Hizbullah üyesi Mustafa Bedreddin'in ölüm yıl dönümü nedeniyle başkent Beyrut'un güney banliyösünde düzenlenen etkinlikte, ABD ve İsrail'e yönelik açıklamalarda bulundu.
ABD yönetiminin İsrail için Lübnan'dan tavizler istediğini belirten Nasrallah, "Lübnan'dan kara ve deniz sınırları, Şeba Çiftlikleri, direniş ve füzeler için taviz isteniyor." şeklinde konuştu.
Hasan Nasrallah, Şeba Çiftliklerine ilişkin, "Devlet bu toprakların Lübnan toprağı olduğunu ve işgal edildiğini söylüyorsa direniş bunları kurtarmakla yükümlüdür. Bize göre İsrail sınırındaki köyler işgal toprağıdır." dedi.
Lübnan halkından, kimsenin onları korkutmasına izin vermemesini isteyen Nasrallah, Lübnan ordusunun, halkının ve direnişinin güçlü olduğunu ifade etti.
Lübnan ile İsrail arasında uzun yıllardır devam eden kara ve deniz sınırı anlaşmazlığı, son dönemde daha fazla gündeme gelerek bölgedeki gerginliğin artmasına neden olmuştu.
Güney Lübnan'ı işgal eden İsrail 2000 yılında buradan çekilirken, Şeba Çiftlikleri dahil 12 alanda işgalin sürmesi, Lübnan ve İsrail arasındaki sınır gerginliğini devam ettiriyor.
Tel Aviv yönetimi, İsrail sınırına paralel olarak uzanan Blok 9'un bir bölümünün, İsrail karasuları içinde yer aldığını iddia etmiş, bu durum iki ülke arasında gerginliği tırmandırmıştı.
Şeba Çiftliklerinin durumu ise belirsizliğini koruyor. Lübnan, bu toprakların kendisine ait olduğunu, dolayısıyla İsrail’in Lübnan topraklarında işgalci konumunda olduğunu savunuyor.
İki ülkenin sınır güvenliği, Lübnan tarafında ordu güçleri ve Hizbullah militanlarıyla, İsrail tarafında ise gözetleme merkezleri ile sağlanıyor. "Mavi Hat" olarak isimlendirilen ara bölgede, UNIFIL'e ait üsler ve devriye araçları bulunuyor.
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