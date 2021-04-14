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ABD'nin Afganistan kararı sonrası NATO'dan açıklama

14.04.2021 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı. Kararla ilgili NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten de açıklama geldi. Açıklamada, "Afganistan'a birlikte gittik, beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

ABD'nin Afganistan kararı sonrası NATO'dan açıklama

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada, Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamen bu ülkeden çıkması için hazırlanan takvimi açıklamıştı.

Donald Trump yönetiminin Afganistan'da kalan 2 bin 500 Amerikan askerinin çekilmesi için 1 Mayıs'ı son tarih olarak belirlediğini belirten Biden, "1 Mayıs'ta son askerlerimizi çekmeye başlayacağız. Ancak, buradan çıkarken acele etmeyeceğiz. Bunu sorumlu, temkinli ve güvenli bir biçimde yapacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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"BİRLİK İÇİNDEYİZ"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Afganistan'a birlikte gittik, beraber çıkma konusunda birlik içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

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NATO Afganistan

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