HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin Iowa eyaletinde liseye silahlı saldırı! 1 ölü 3 yaralı

ABD'nin Iowa eyaletinde liseye silahlı saldırı! 1 ölü 3 yaralı

04.01.2024 23:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Iowa eyaletinde bir okula düzenlenen silahı saldırıda, zanlı ölü ele geçirilirken, 3 kişinin yaralandığı açıklandı. Dallas İlçe Şerifi Adam Infante, saldırı ders saatinden önce gerçekleştiği için okulda az sayıda öğrenci ve öğretmen bulunduğu bilgisini paylaştı.

ABD'nin Iowa eyaletinde liseye silahlı saldırı! 1 ölü 3 yaralı

Emniyet yetkilileri, basın açıklamasında, Perry Lisesi'ndeki olayda, kendini yaralayan saldırganın bir süre sonra hayatını kaybettiğini, ayrıca, iki öğrenciyle birlikte bir okul yöneticisinin yaralandığını belirtti.

2024-01-04T170945Z_1421040419_RC23B5AYCAGJ_RTRMADP_3_IOWA-SHOOTING

Infante, polisin olaya 7 dakika içinde müdahale ettiğini aktarırken, Des Moines'teki Methodist Tıp Merkezi yetkilileri, yaralıların tedavi altına olduğunu açıkladı.

Saldırı, 2024 Başkanlık yarışı için eyalette Cumhuriyetçi Parti'nin 15 Ocak'taki ön seçimlerine yakın bir zamanda ve parti kongrelerinin yapıldığı bölgeye çok uzak olmayan bir yerde düzenlendi. (AA)


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defalarca tehdit etti sonra boşandığı eşine kurşun yağdırdı!Defalarca tehdit etti sonra boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
Ömer Çelik'ten hilafet tartışmalarıyla ilgili soruya çok net yanıtÖmer Çelik'ten hilafet tartışmalarıyla ilgili soruya çok net yanıt
Blinken'ın ziyaretinin detayları belli olduBlinken'ın ziyaretinin detayları belli oldu
Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri
En Çok Okunan Haberler
Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Memura seyyanen zamda yeni tutar belli oldu

Fatih Portakal "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

Fatih Portakal "Artık netleşti gibi" diyerek AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı

Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti!

Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti!

CHP'den olağanüstü toplantıya çağırma kararı

CHP'den olağanüstü toplantıya çağırma kararı

Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine çirkin saldırı iddiası! Koç Üniversitesi’nden açıklama geldi

Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine çirkin saldırı iddiası! Koç Üniversitesi’nden açıklama geldi

Japonya'daki 7.6'lık depremde çekilen görüntüler viral oldu! Sismik izolatör faciayı böyle önledi

Japonya'daki 7.6'lık depremde çekilen görüntüler viral oldu! Sismik izolatör faciayı böyle önledi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.