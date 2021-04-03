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ABD'nin Maryland eyaletinde silahlı çatışma: 3 öldü

03.04.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Maryland eyaletinde çıkan silahlı çatışmada 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Maryland eyaletinde silahlı çatışma: 3 öldü

Prince George's İlçe Polisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, polis ekiplerinin sabah saatlerinde bir mahallede devriye gezerken duyduğu silah sesleri üzerine ulaştıkları olay yerinde bir araçta 2 erkek ve yerde yatan 1 kadını silahla yaralanmış halde buldukları belirtildi.

Açıklamada, yaralıların kısa süre içinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olayın rastgele bir suç olmadığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tespit edilmesi için soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

ABD'DE SİLAHLI SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

ABD'de Kuzey Carolina'da bir ev partisinde ve Maryland'de bir araçta 3'er kişinin öldürülmesi sonucu, 24 saat içinde 6 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş oldu.

Georgia'da 16 Mart'ta yaşanan silahlı saldırıda 8, Colorado'da 22 Mart'taki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Martta Dallas ve Philadelphia kentlerindeki saldırılarda da 1'er kişi ölmüştü. (AA)

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silahlı saldırı

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