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  4. ABD'nin Nashville kentindeki patlamayla bağlantılı bir kişi tespit edildi

ABD'nin Nashville kentindeki patlamayla bağlantılı bir kişi tespit edildi

27.12.2020 00:44 | Son Güncelleme:
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ABD'nin Nashville kentindeki patlamayla bağlantılı bir kişi tespit edildi

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olarak polis bir kişiyi tespit etti.

ABD basınında yer alan haberlerde, federal yetkililerin patlamayla bağlantısı olan kişinin evinde arama yaptığı ifade edildi.

Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken, CBS televizyonu patlamayla ilgili 63 yaşında beyaz bir adamın soruşturulduğu bilgisini verdi.

BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Şehir merkezine park edilmiş karavan tipi aracın patladığı olayla ilgili soruşturma devam ederken, Belediye Başkanı John Cooper alana erişimi kısıtlamak için pazar gününe kadar o bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Vali Bill Lee de patlamanın etkisinin şiddeti ve büyüklüğü nedeniyle Beyaz Saray'dan federal yardım istedi.

Patlama nedeniyle en az 41 binanın zarar gördüğünü belirten Lee, hasar oluşan iletişim sistemlerinin acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve cep telefonlarını da etkilediğini belirtti.

ABD’nin Nashville kentinde patlama: 3 yaralıABD’nin Nashville kentinde patlama: 3 yaralı

PATLAMADA 3 KİŞİ YARALANMIŞTI

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıklanmıştı.

Metro Nashville Polis Departmanı sözcüsü Don Aaron da "Bu olayın kasıtlı olduğuna inanıyoruz." demişti. (AA)


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