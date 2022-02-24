ABD'nin Rusya yaptırımları nelerdir? sorusunun yanıtı Rusya Ukrayna krizi konusunda konuşan ABD Başkanı Joe Biden'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Biden'ın son dakika açıklamasının detayları merak ediliyor. Bu kapsamda ABD'nin Rusya yaptırımları nelerdir? ABD Rusya'ya hangi yaptırımları uyguluyor? Joe Biden ne açıkladı? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. ABD'nin Rusya yaptırımları ve ABD Başkanı Joe Biden'ın son dakika açıklamasınıj ayrıntıları haberimizde.

ABD'NİN RUSYA YAPTIRIMLARI NELERDİR?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden canlı yayında yaptığı açıklamada "Putin aylardan beribunu planlıyordu. Putin'in niyeti en başında beri belliydi. Haftalarca bunun olacağını söyledik. Haftalardık söyledik. Bu planlanmış bir saldırıdır. Uyardık. Rus hükümeti saldırılar gerçekleştiriyor Ukrayna'ya. Ukrayna'nın Rusya'ya kimyasal savaş yapacağını iddia ettiler, soykırım yapacağını vurguladır ama hiçbir kanıt öne süremediler. Putin, savaş ilan etti. Dakiklar içinde savaş başladı. Tanklar ülkeye girdi. Biz her şeyi sizinle paylaştık. Putin savaşın başını çekti. Şimdi kendisi ve ülkesi bunun sonucuna katlanacak." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya çok büyük kısıtlamalar uygulayacaklarını ifade eden Joe Biden yaptırımları madde madde açıkladı.

Açıklamasında "Uygulayacağımız yaptırımlar önemli sonuçlar ortaya koyacak. Rusya'nın uzun vadede etkileneceği şekilde yaptırımları ortaya koyuyoruz." ifadelerini kullanan Biden konuşmasını şöyle sürdürdü:

4 bankaya daha yaptırım uygulayarak bazı varlık blokajı ortaya koyduk. Rus bankalarının 1 trilyonluk varlıklarına yaptırım uygulandı. Bundan yolsuz bir şekilde varlık sahibi olan oligarklar da etkilenecek.

Rusya'nın Dolar, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğiz.

Finansal sektörler, staratejik sektörler hepsi etkilenecek. Rusya'nın teknolojiyle ilgili ihracatının yarısı da bundan etkilenecek. Rusya'nın stratejik hedefleri uzun vaadeli olarak etkilenecek.

Faaliyetlerimiz içerisinde Rusya'nın teknoloji ihracatının yarısı etkilenecek. Rusya'nın uzay programı dahil bütün sektörleri etkilenecek.

Bu saldırganlık cevapsız bırakılamaz. Siber savunma konusunda da hazırlıklarımız bulunmakta ve bu konularda da çalışmaktayız.

Rusya'nın yaşananlardan stratejik ve ekonomik olarak çok çok etkileneceğini göreceksiniz.

Bu süreçten bizler daha güçlü çıkarken Rusya daha zayıf çıkacak göreceksiniz. Putin gibi baskıcı ve tiran kişiler bu şekilde özgürlüklerin karşısına çıkamayacağını görecek. Putin'in uluslararası sahneden dışlanmasını sağlayacağız.

ABD RUSYA'YA HANGİ YAPTIRIMLARI UYGULUYOR?

ABD Başkanı joe Biden 22 Şubat Salı günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Rusya'nın artık Batı'dan borç alamayacağını ifade etmişti. Rusya'nın gerginliği artırması durumunda yaptırımların da artacağını vurgulayan Biden AB'ye de çağrıda bulunmuştu.

Biden 24 Şubat Perşembe (bugün) yaptığı açıklamada Rusya'ya yıkıcı yaptırımları olacaklarını vurguladı.

JOE BİDEN NE AÇIKLADI?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi

Yaptığo açıklamada, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinden işlem yapmasının kısıtlanacağını açıklayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in verdiği kararın sonuçlarına katlanacağını ifade etti.

Biden, ABD ve NATO'nun 5. Madde çerçevesinde taahhütlerine bağlı kalacağını vurguladı.

ABD Başkanı Biden yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Liderler Zirvesi'nde yeni adımların da masaya geleceğini belirtti.

