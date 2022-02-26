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ABD'nin, "Seni Ukrayna'dan çıkaralım" teklifine Zelenski'den dikkat çeken yanıt

26.02.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'daki işgali üçüncü günde devam ederken, Devlet Başkanı Zelenski'de gerek açıklamalarıyla, gerekse de paylaştığı görüntülerde ülkesini terk etmeyeceğini defalarca söylemişti. Bu gelişmeler yaşanmaya devam ederken, ABD'nin, Zelenski'i ülkesinden çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski'in bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

ABD'nin, "Seni Ukrayna'dan çıkaralım" teklifine Zelenski'den dikkat çeken yanıt

Rusya'nın, Ukrayna topraklarını işgal operasyonu tüm şiddetiyle sürerken, dikkat çeken detaylar da gelmeey devam ediyor. Bunlardan biri de, Devlet Başkanı Zelenski'nin, "Seni tahliye edelim" teklifiyle gelen ABD'ye verdiği cevap oldu.

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenski'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Ancak Zelenski, bu teklifleri şu ana kadar reddederek, ülkesinin başında kalacağını belirtti.

Zelenski, dün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Rusların 1 numaralı hedefinin kendisi, 2 numaralı hedefinin de ailesi olduğunu ancak ülkesini savunmak için görevinin başında olacağını açıklamıştı.

(AA)

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