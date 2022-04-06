HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'nin teklifini reddettiler! "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez"

ABD'nin teklifini reddettiler! "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez"

06.04.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan'ın, ABD'den gelen "Ukrayna'ya Rus yapımı silah gönderme" teklifini reddettiği belirtildi. Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayatopoulos'un ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'dan gelen öneriyi "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez." ifadeleriyle dolaylı yoldan reddettiği öğrenildi.

ABD'nin teklifini reddettiler! "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez"

Yunan basınında yer alan haberlere göre, temaslarda bulunmak üzere Atina'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panayatopoulos ile bir araya geldi.

TEKLİFİ REDDETTİ: "YUNANSİTAN KENDİ SAVUNMA KAPASİTESİNDEN ÖDÜN VEREMEZ"

Nuland, Atina'nın Ukrayna'ya katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Yunanistan'dan Ukrayna'ya ilave silah tedarik etme önerisinde bulundu. Panayatopoulos, "Yunanistan, kendi savunma kapasitesinden ödün veremez." ifadeleriyle bu teklifi dolaylı yoldan reddetti.

Yunan basınında 17 Mart'ta çıkan haberlerde, Atina'nın Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği kaydedilmişti.

Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırmış ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamamıştı.

Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı dile getirilirken, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunulmuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük tartışma yaratmıştı! Kürtajı yasaklıyorlarÜlkede büyük tartışma yaratmıştı! Kürtajı yasaklıyorlar
Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Fotoğrafı paylaşılanlar meğer...Öğretmenlerin izdivaç sayfası yine gündem oldu! Fotoğrafı paylaşılanlar meğer...
Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Yunanistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

20 temel ürüne sabit fiyat geliyor! AK Parti harekete geçti! Undan sıvı yağa yıl sonuna kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fahiş fiyat' açıklaması: Şimdi yeni bir safhaya geçiyoruz

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor

Flaş açıklama: Rus ordusu doğuya doğru ilerliyor

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi!

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi!

İlginizi Çekebilir

Rus televizyonundan şaşırtan iddia: Bu Ukrayna güçlerinin işi

Rus televizyonundan şaşırtan iddia: Bu Ukrayna güçlerinin işi

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Tam 15 yıl sonra çıkarttılar! “Orada olmaması gerektiğini...”

Tam 15 yıl sonra çıkarttılar! “Orada olmaması gerektiğini...”

Seksi pozlarını satıyor! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

Seksi pozlarını satıyor! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.