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ABD peşine düştü: Evgeny Viktorovich Gladkikh'in başına 10 milyon dolar ödül koyuldu

25.03.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, başlarına bela olan Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh'in peşine düştü. Bakanlık, Gladkikh hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül vereceğini duyurdu.

ABD peşine düştü: Evgeny Viktorovich Gladkikh'in başına 10 milyon dolar ödül koyuldu

ABD, Evgeny Viktorovich Gladkikh adlı Rus siber korsanın başına 10 milyon dolar ödül koydu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet için Ödül (RFJ) programı kapsamında Rus asıllı bilgisayar korsanı Evgeny Viktorovich Gladkikh hakkında bilgi sağlayanlara ödül veriyor." ifadesi yer aldı.

YASA İHLALİNE YARDIM VE YATAKLIK

Açıklamada, Gladkikh'in, yabancı bir hükümetin talimatıyla veya kontrolü altında hareket ettiğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Gladkikh'in kimliğine veya konumuna yönelik bilgiler için 10 milyon dolara kadar ödül sunuyoruz. Gladkikh, ABD kritik altyapılarına karşı siber faaliyetleri de kapsayan Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanım Yasası'nın ihlaline yardım veya yataklık ediyor."

hacker

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SİBER SALDIRILAR, KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR...

Gladkikh'in Mayıs ve Eylül 2017 arasında, Rusya Savunma Bakanlığının önde gelen araştırma kuruluşu Kimya ve Mekanik Merkezi Bilimsel Araştırma Enstitüsünde bilgisayar programcısı olduğu belirtilen açıklamada, Gladkikh'in ortaklarıyla birlikte ABD dışındaki bir petrol rafinerisinin sistemlerine siber saldırı düzenlediği ve güvenlik sistemlerini işlevsizleştiren kötü amaçlı yazılımlar kurduğu iddia edildi.

Açıklamada, zanlının 2018'de de iki kez bir ABD şirketine ait olan ülkedeki rafinerilere erişmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı iddiasına yer verildi. (AA)

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