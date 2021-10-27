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ABD Sağlık Bakanlığında bomba tehdidi! Polis alarma geçti

27.10.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Sağlık Bakanlığındaki "bomba tehdidi" nedeniyle başkent Washington DC'de ABD Kongresine çıkan birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatıldığı ve güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

ABD Sağlık Bakanlığında bomba tehdidi! Polis alarma geçti

Washington DC Polisi, Kongre Binası yakınlarındaki Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığındaki bomba tehdidi nedeniyle alarma geçti.

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TRAFİĞE KAPATILDI

İhbarın ardından komplekste güvenlik önlemleri en üst seviye çıkarılırken, Capitol Polis ekipleri bakanlık binası çevresindeki yolları trafiğe kapatarak, kompleks genelinde arama başlattı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Halkla İlişkiler Sekreter Yardımcısı Sarah Lovenheim yaptığı açıklamada, bomba tehdidi nedeniyle binanın günün erken saatlerinde boşaltıldığını belirterek, "Çok dikkatli bir şekilde binayı tahliye ettik ve bildirilen herhangi bir olay yok. Durumu Federal Koruma Servisi ile yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ihbardan 3 gün önce Capitol Polisi, genç bir adamın üniformalı memurlara karşı "belirli bir tehdit" ihbarı yapmasının ardından Capitol Tepesi çevresinde arama başlatmıştı. Daha sonra Washington DC Polis ekipleri Capitol Polisi’ne destek vermiş, fakat aramada hiçbir şüpheli bulunamamıştı.

(AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
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