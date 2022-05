ABD alarma geçti! 30 santimetre sıçrayabiliyor, doymak bilmiyor: Görenler şaşkına döndü

ABD'de solucan istilası şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda ABD'nin en kalabalık eyaletlerinden biri olan Kaliforniya'da Asya zıplayan solucanı, yılan solucanları veya "çılgın solucanlar" olarak da bilinen Amynthas agrestis türü solucan görüldü. İngiliz Guardian gazetesi, doymak bilmeyen solucan istilasının yarattığı tehlikeyi detaylarıyla anlattı.

Doğu Asya'ya, özellikle Japonya ve Kore yarımadasına özgü olan solucan, son yıllarda bölgeden ithal edilen çeşitli peyzaj bitkileri aracılığıyla Kuzey Amerika'ya geldi. İlk olarak 2013 yılında Wisconsin'de ve New England bölgesinde görülen solucanlar batıya doğru düzinelerce eyalete yayıldı ve ilk olarak Temmuz ayında Kaliforniya'nın Napa ilçesinde görüldü. Belki de her şeyin başlangıcı bu oldu.

20 cm uzunluğa kadar ulaşabilen soluncanlar, vahşi hareketleri ile ayırt ediliyor. Aynı zamanda hermafrodittirler ve bu da çiftleşmeden üreyebilecekleri anlamına geliyor.

California Gıda ve Tarım Departmanı (CDFA) bir raporda "Bu solucanlar son derece aktif, agresif ve doymak bilmez bir iştahları var" uyarısında bulundu. Ayrıca, "Adlarına uygun olarak, tutuldukları anda zıplarlar ve bir solucandan çok tehdit altındaki bir yılan gibi davranırlar." dendi.

Invasive #jumpingworm activity is heating up in the Northeastern U.S. Forest floor leaf litter was just about gone and casting activities causing erosion on hill slopes in areas with jumping worm activity. pic.twitter.com/5K6GGpCt8C