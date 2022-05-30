ABD alarma geçti! 30 santimetre sıçrayabiliyor, doymak bilmiyor: Görenler şaşkına döndü

ABD'de solucan istilası şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda ABD'nin en kalabalık eyaletlerinden biri olan Kaliforniya'da Asya zıplayan solucanı, yılan solucanları veya "çılgın solucanlar" olarak da bilinen Amynthas agrestis türü solucan görüldü. İngiliz Guardian gazetesi, doymak bilmeyen solucan istilasının yarattığı tehlikeyi detaylarıyla anlattı.

"ÇILGIN SOLUCAN" DOĞU ASYA'DAN KUZEY AMERİKA'YA TAŞINDI

Doğu Asya'ya, özellikle Japonya ve Kore yarımadasına özgü olan solucan, son yıllarda bölgeden ithal edilen çeşitli peyzaj bitkileri aracılığıyla Kuzey Amerika'ya geldi. İlk olarak 2013 yılında Wisconsin'de ve New England bölgesinde görülen solucanlar batıya doğru düzinelerce eyalete yayıldı ve ilk olarak Temmuz ayında Kaliforniya'nın Napa ilçesinde görüldü. Belki de her şeyin başlangıcı bu oldu.

20 cm uzunluğa kadar ulaşabilen soluncanlar, vahşi hareketleri ile ayırt ediliyor. Aynı zamanda hermafrodittirler ve bu da çiftleşmeden üreyebilecekleri anlamına geliyor.

"DOYMAK BİLMEZ BİR İŞTAHLARI VAR"

California Gıda ve Tarım Departmanı (CDFA) bir raporda "Bu solucanlar son derece aktif, agresif ve doymak bilmez bir iştahları var" uyarısında bulundu. Ayrıca, "Adlarına uygun olarak, tutuldukları anda zıplarlar ve bir solucandan çok tehdit altındaki bir yılan gibi davranırlar." dendi.

Invasive #jumpingworm activity is heating up in the Northeastern U.S. Forest floor leaf litter was just about gone and casting activities causing erosion on hill slopes in areas with jumping worm activity. pic.twitter.com/5K6GGpCt8C — Cornell SAEL (@Cornell_SAEL) August 17, 2020

Ancak en büyük endişe, solucanların çevre üzerindeki etkisi. Zıplayan solucanların, düşen yaprakları çiğneyerek bir orman ekosistemini yok edebileceği ve birçok bitki ve organizmanın bağlı olduğu orman toprağının üst katmanını yok edebileceği aktarıldı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER GELDİ

Uzmanlar solucanları yüzeye çıkarmak için toprak üzerine su ve sarı hardal tohumlarından oluşan bir karışım kullanmayı önerdi. Başka bir öneri, onları bir torbaya koyup en az 10 dakika güneşte bıraktıktan sonra çöpe atmak oldu. Bunun solucanları ortadan kaldırmaya yeteceği söylendi.

Invasive Amynthas worms, a.k.a. Asian jumping worms, crazy worms, snake worms, are starting to hatch in the northeast. Video courtesy of UW–Madison Arboretum of adult Amynthas writhing in leaf litter. pic.twitter.com/z26XGZXvyY — Steve’s Outside (@featheroutdoors) April 12, 2022

CDFA, solucanların "özellikle konut ve ticari bölgelerde, Kaliforniya'nın orman habitatı ve süs üretim alanları aracılığıyla yayılabilecekleri" konusunda uyardı.

ABD Tarım Bakanlığı'na bağlı Orman Servisi'nden toprak uzmanı Mac Callaham ise, "Solucanlar ormanlara ve doğal alanlara yayılmasaydı bu kadar büyük bir sorun teşkil etmezdi." dedi.

